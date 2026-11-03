Христина Горняк уличила одну из участниц "Холостяка" в пророссийских взглядах: в сети всплыли ее старые комментарии в соцсетях

Нотариус Христина Горняк публично назвала "пророссийской" свою конкурентку по шоу "Холостяк-15", автоблогера Дарину Заинчуковскую ("Электродиву"). Основанием для таких громких обвинений стали архивные комментарии инфлюенсера, в которых она открыто выступала в защиту языка страны-агрессора.

Соответствующий разоблачительный пост Горняк опубликовала на платформе Threads. Стоит отметить, что отношения между участницами "Холостяка-15" обострились еще в третьем выпуске реалити-шоу, а теперь они вынесли разборки за пределы телеэкранов.

Христина Горняк поскандалила... Источник: instagram.com/kristygor Развернуть

Черная кошка пробежала между женщинами после того, как Дарина Заинчуковская поставила под сомнение искренность мотивов Христины Горняк на реалити-шоу. "Электродива" заявила, что одни участницы ищут на "Холостяке" любовь, тогда как другие – медийность, намекнув на нотариуса. А открыто они вступили в перепалку, обсуждая поведение инженера Анны Мишак, которая якобы серьезно оскорбляла конкуренток. Заинчуковская встала на защиту участницы, однако Горняк не разделила ее позицию.

У блогера натянутые отношения с нотариусом. Источник: instagram.com/electro_diva_/

Ситуацию лишь усугубило то, что "Электродива" вплела в спор личную жизнь нотариуса. Блогер заявила, что ей жаль бывшего мужа Горняк, ведущего Владимира Остапчука, и добавила, что "станет подружкой" его новой жены Катерины.

Заинчуковская опубликовала я... Источник: Скриншот Развернуть

Обвинения в пророссийских взглядах

Нотариус не оставила без внимания выпады блогера и решила показать ее "настоящее лицо". Христина Горняк опубликовала серию скриншотов с комментариями, датированными еще 2025 годом, которые в сети оставляли аккаунты с никами electro_diva_ и electro_diva_ua. Автор была откровенно недовольна тем, что не может купить в обычных магазинах книги на русском, мол, именно на этом языке лучше усваивает материал.

Горняк нашла старые комментарии блогера. Источник: threads.com/kristygor

В другом посте она язвительно рекомендовала жительнице Ивано-Франковска оставаться в родном городе после того, как та пожаловалась, что услышала в Киеве слишком много языка страны-агрессора. С аккаунта "Электродивы" также был написан комментарий, в котором утверждалось, что киевляне "никогда не общались на украинском".

Горняк показала возмутительн... Источник: threads.com/kristygor Развернуть

Всплыли скандальные высказыв... Источник: threads.com/kristygor Развернуть

Проанализировав эти комментарии, Христина Горняк подчеркнула, что была бы намного грубее с Дариной Заинчуковской на "Холостяке-15", если бы знала о ее позиции.

"Если бы в тот момент в проекте я знала, что ты, "Электродива", такая пророссийская и пропагандируешь российскую культуру, я бы действительно разговаривала с тобой иначе. Знаешь, как говорят: в расследовании главное – не выйти на самих себя! В то время как наши украинские сыновья и дочери, Герои Украины, погибают за все украинское, ты ноешь, что не можешь купить российскую книгу, и оскорбляешь людей из Франковска? Скажу одно – таких, как ты, не должно быть в инфопространстве. И я очень надеюсь, что так и будет", – написала нотариус.

Горняк назвала блогера "пророссийской". Источник: Скриншот

Реакция "Электродивы"

Ответ Дарьи Заинчуковской не заставил себя долго ждать. Блогер предложила Горняк пройти проверку на полиграфе, правда, не из-за обвинений в пророссийских взглядах, а из-за обстоятельств ссоры непосредственно на реалити-шоу. "Электродива" заявила, что готова доказать свою правоту в том, что никогда не позволяла себе называть других людей грубыми словами, например "шавка".

"Электродива" предложила Гор... Источник: threads.com/kristygor Развернуть

В ответ на это Христина Горняк написала: "Единственный полиграф, на который тебе нужно сходить, – это в правоохранительные органы, чтобы проверили, почему ты так пропагандируешь русскую культуру в стране, где идет война с страной-агрессором. Или не все так однозначно?"

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