"Холостяк" Слава Кравцов иронично отреагировал на заявление бывшей жены Остапчука после вылета из шоу

Баскетболист Вячеслав Кравцов с юмором отреагировал на слова Христины Горняк, которая покинула 15-й сезон реалити-шоу "Холостяк" в 7 выпуске. Перед уходом нотариус оставила спортсмену неоднозначное пожелание признать свою ошибку после вылета из проекта, а после выхода эпизода эта фраза разлетелась по соцсетям.

В Threads одна из пользовательниц вспомнила прощание Горняк с главным героем шоу и отметила ее меткую реплику. "Понравилась ее фраза: "Спортсмены пересматривают матчи, когда ошиблись. Так что приятного просмотра", – написала пользовательница.

Кравцов не оставил комментарий без внимания. Источник: скриншот

Кравцов не оставил комментарий без внимания и коротко ответил, что уже пересматривает выпуски, но пока не нашел в своих действиях ни одной ошибки.

"Пересматриваю, пока ни одной ошибки", – иронично отреагировал баскетболист.

Напомним, Кристина Горняк покинула "Холостяк 15" после того, как Вячеслав Кравцов решил отдать розу Диане Зотовой. Во время прощания нотариус намекнула, что спортсмену стоит внимательнее присматриваться к людям и не упустить собственные ошибки.

Позже бывшая жена ведущего Владимира Остапчука объяснила свою позицию в Instagram. Она призналась, что пришла на проект с желанием познакомиться, открыться новым чувствам и построить отношения. В то же время Горняк намекнула, что не все участницы имели такие же намерения, ведь, по ее словам, некоторые якобы состояли в отношениях даже во время съемок.

"Спасибо Славе за то, что не занял место в моем сердце. Ведь, пересматривая сейчас все эти серии, я четко понимаю, что со временем эта история могла бы оставить в нем шрамы", – написала нотариус.

Она также отметила, что не держит обиды на Кравцова. Напоследок Горняк пожелала ему быть довольным своим выбором и добавила, что иногда лучше не победить, но остаться невыбранной.

Нотариус покинула шоу в седьмом выпуске. Источник: instagram.com/kristygor

Интересно, что до начала сезона именно Христину Горняк считали одной из вероятных победительниц "Холостяка 15". Однако ее участие в проекте завершилось раньше, чем ожидали зрители.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Слава Кравцов слил сообщение от финалистки 13-го сезона, которая предлагала ему отношения ради пиара.