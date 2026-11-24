Кейт Миддлтон сделала редкое заявление о своей болезни и жизни с онкологией

44-летняя Кейт Миддлтон откровенно рассказала, как борьба с онкологическим заболеванием изменила ее жизнь. Рак, несомненно, отразился на физическом состоянии принцессы Уэльской, однако значительно более сильное влияние болезни она ощутила именно на свой внутренний мир.

По словам Кейт Миддлтон, она в полной мере осознала собственную уязвимость, поэтому вряд ли снова сможет стать той, кем была до выявления сложного диагноза. Редкое признание она сделала в своем первом документальном фильме "Исцеление", фрагмент из которого доступен на YouTube.

"Рак меняет тебя. Он меняет твое тело, влияет на физическое состояние. Тебе приходится проходить лечение, переносить операции и многое другое. Но есть и гораздо более глубокие изменения, которые происходят с человеком после диагностирования рака. Думаю, когда ты сталкиваешься с собственной уязвимостью, когда понимаешь, что жизнь не вечна, приходится принять этот факт. И именно в такие моменты внутри тебя действительно что-то меняется", – поделилась принцесса.

Кейт Миддлтон рассказала, ка... Источник: Скриншот Развернуть

Как отметила Кейт Миддлтон, в такой сложный период сердце человека словно становится "мягче", и уже сложно вернуться к прежнему себе. Именно в этот момент появляются новые возможности для внутреннего обновления и роста.

"Для меня этот путь именно об этом. Это возможность исследовать, какой может быть жизнь, что означает исцеление за пределами самого диагноза и лечения", – сказала Ее Высочество.

Напомним, что о серьезных проблемах со здоровьем Кейт Миддлтон стало известно в 2024 году. Тогда она перенесла операцию на брюшной полости и исчезла из публичного пространства почти на два месяца. Молчание принцесса Уэльская прервала в марте, объявив неутешительную новость: у нее диагностировали рак.

Принцесса Уэльская объявила... Источник: Кадр из видео Развернуть

Кейт Миддлтон полностью отошла от королевских обязанностей и сосредоточилась на борьбе с недугом. Она проходила химиотерапию и уже в январе 2025 года сообщила, что рак перешел в ремиссию.

29 ноября состоится премьера документального фильма о борьбе принцессы Уэльской с онкологией "Исцеление". Как можно увидеть в опубликованных сегодня фрагментах, в картине она поделится собственными размышлениями, покажет редкие кадры с семьей, а также расскажет об участии в одном из самых сложных благотворительных испытаний Великобритании – National Three Peaks Challenge. За 24 часа Кейт Миддлтон поднялась на три самые высокие вершины Шотландии, Англии и Уэльса.

Кейт Миддлтон приняла участи... Источник: x.com/KensingtonRoyal Развернуть

Ранее OBOZ.UA рассказал, что принц Уильям сделал редкий комментарий о восстановлении Кейт Миддлтон после борьбы с раком.