Кейт Миддлтон поразила эффектным появлением на государственном банкете в платье зв более чем 292 тыс. грн, которое переделали специально для нее. Фото

Кейт Миддлтон продемонстрировала непревзойденное чувство стиля во время государственного банкета в Виндзорском дворце, организованного в честь султана Омана. Она появилась на мероприятии в ярко-желтом платье с вырезом на декольте от ливанского дома высокой моды Elie Saab.

Наряд, стоимость которого составляет $6 500 (примерно 292 414 грн), изящно подчеркнул фигуру принцессы Уэльской благодаря драпировке на талии, а полупрозрачная накидка добавила ее образу нотку драматичности. Впервые бренд представил эффектное платье во время показа коллекции весна/лето 2025, однако, как отмечает Daily Mail, его дизайн был немного изменен специально для Кейт Миддлтон.

Кейт Миддлтон блистала на то... Развернуть

Наряд супруги принца Уильяма выглядел несколько скромнее, чем тот, в котором модель когда-то выходила на подиум. Юбку перешили так, чтобы она не просвечивалась, а вырез на декольте немного укоротили, благодаря чему платье Кейт Миддлтон полностью соответствовало атмосфере государственного приема.

Для принцессы создали более... Развернуть

Принцесса Уэльская дополнила свой наряд любимой тиарой Cambridge Lover’s Knot. Украшение, инкрустированное бриллиантами и жемчугом, имеет долгую историю и передавалось из поколения в поколение: сначала оно принадлежало королеве Марии, затем – Елизавете II, далее – принцессе Диане, а теперь – ее невестке.

Супруга принца Уильяма надевала эту тиару не менее 15 раз, что вовсе не случайно. Как пояснил эксперт, украшение идеально соответствует форме головы Кейт Миддлтон и помогает удерживать одну из ее "фирменных" причесок – мягкие локоны.

Принцесса Уэльская надела любимую тиару. Источник: instagram.com/princeandprincessofwales

Принцесса Уэльская также надела серьги-канделябры Гренвилл и бриллиантовый браслет. Сверкающие аксессуары гармонично сочетались с клатчем Ее Высочества и туфлями на каблуках.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что Кейт Миддлтон в вечернем платье попала в курьезную ситуацию перед папарацци, но изящно вышла из неловкого положения.