Кейт Миддлтон кардинально сменила стиль для красной дорожки и выгуляла украшения покойной королевы Елизаветы II. Фото

Во время официального визита в Индию Кейт Миддлтон отошла от своего привычного сдержанного стиля и отдала дань местным традициям. Вместе с мужем, принцем Уильямом, она посетила шестую церемонию вручения экологической премии The Earthshot Prize в Мумбаи, одев образ от индийского дизайнера.

Принцесса Уэльская блистала на мероприятии в насыщенно-красном платье-анаркали, изготовленном из шелкового жоржета ручного ткачества. Наряд от индийского люксового бренда Mahima Mahajan по всей длине был украшен изящной вышивкой, традиционными элементами и изумрудными камнями. Платье Кейт Миддлтон также отличалось длинными полупрозрачными рукавами и пышной юбкой, которая спадала до пола мягкими складками, пишет InStyle.

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Образ для появления на красной дорожке Ее Высочество дополнила украшениями, которые ранее принадлежали покойной королеве Елизавете II. Принцесса Уэльская выбрала комплект Emerald Tassel Suite, состоящий из изумрудно-бриллиантового колье и соответствующих серег. Королева Елизавета II впервые вышла в свет в этих украшениях в 1989 году. В свою очередь, Кейт Миддлтон уже выгуливала массивные серьги во время государственного банкета на Ямайке в 2022-ом.

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Принц Уильям появился на мероприятии в наряде от индийского дизайнера Маниша Мальхотры. Он выбрал классические черные брюки и пиджак в стиле Неру с воротником-стойкой.

Стоит отметить, что приезд в Мумбаи имеет для принца и принцессы Уэльских особое значение, ведь они впервые за четыре года вместе отправились за границу. В 2022-м они посетили Бостон (США), чтобы принять участие в церемонии вручения премии The Earthshot Prize, после чего надолго отказались от подобных поездок, в частности из-за борьбы Кейт Миддлтон с онкологическим заболеванием.

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Кроме того, возвращение принцессы Уэльской на экологическую премию весьма символично, учитывая, что она сыграла важную роль за кулисами ее создания. Когда в 2019 году принц Уильям только размышлял о целесообразности учреждения The Earthshot Prize, цель которой – найти инновационные решения для восстановления окружающей среды к 2030 году, жена активно поддерживала его инициативу.

"Она также предложила нам множество идей о том, как в следующем году сделать детскую премию Earthshot еще масштабнее. Мы всегда рады, что она является частью нашей команды, а ее личное присутствие здесь очень много для нас значит", – рассказал People генеральный директор Earthshot Джейсон Кнауф.

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