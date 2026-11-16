Кейт Миддлтон и принц Уильям впервые за 4 года вместе выехали за границу: какая страна их принимает и почему образы монархов приковали взгляды

Принц Уильям и Кейт Миддлтон совершили первый совместный официальный визит за границу за последние четыре года. Супруги прибыли в Индию, где состоится церемония награждения престижной экологической премией The Earthshot Prize 2026.

Как подчеркнули принц и принцесса Уэльские в своем Instagram, страна, которая сейчас принимает их, стала "одним из самых интересных мест в мире с точки зрения экологических инноваций". Жители Индии разрабатывают практические решения для преодоления одних из самых серьезных общих вызовов, стоящих перед всем человечеством. Подобную цель ставит перед собой и The Earthshot Prize, которую основал принц Уильям со своим фондом, поэтому супругам было сложно найти более подходящее место для проведения шестой церемонии вручения премии.

Кейт Миддлтон и принц Уильям... Развернуть

В первый день визита принц и принцесса Уэльские посетили исторический район Мумбаи Баллард-Эстейт, пишет People. Вместе со школьниками они сыграли в галли-крикет – один из самых популярных видов спорта в странах Южной Азии, в который играют чуть ли не на каждом свободном клочке земли. К детям и Их Высочествам присоединился Сачин Тендулкар. Он является одним из самых титулованных индийских игроков в крикет.

Для этого мероприятия супруги выбрали образы, которые мгновенно оказались в центре внимания общественности. Принц Уильям решил сделать акцент на изделиях местных мастеров, поэтому одел темно-синий полосатый жилет индийского бренда KARDO. Этот предмет гардероба изготовлен из ткани ручного ткачества. Жилет он сочетал с белой рубашкой и классическими брюками.

Принц Уильям одел жилет индийского бренда

В свою очередь, Кейт Миддлтон придерживалась фирменного элегантного стиля. Принцесса Уэльская одела светло-зеленый двубортный жакет с фактурными плечами, который гармонично сочетала с белыми брюками и кофточкой.

Стоит отметить, что в прошлый раз принц Уильям и Кейт Миддлтон вместе посещали Индию в 2016 году. Целью членов королевской семьи Великобритании было укрепление дипломатических связей между странами, а также благотворительность – поддержка детей из бедных семей, бездомных и уязвимых слоев населения.

Кейт Миддлтон сыграла в крикет

Нынешний визит принца и принцессы Уэльских в Индию стал их первой совместной поездкой за границу с 2022 года. Тогда супруги посетили Бостон (США), чтобы принять участие в церемонии награждения The Earthshot Prize.

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