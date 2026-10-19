Кайли Дженнер, которую Forbes назвал самым молодым миллиардером, блеснула на показе Victoria’s Secret бюстом за $50 млн и возмутила сеть. Фото

29-летняя предпринимательница и телеведущая Кайли Дженнер, которую в марте 2019 года Forbes назвал самой молодой миллиардершей, впервые вышла на подиум Victoria’s Secret и сразу же стала одной из главных звезд шоу. Знаменитость появилась в Fantasy Bra – легендарном бюстгальтере стоимостью 50 млн долларов. Однако вместо восхищения роскошным изделием ее дебют вызвал волну возмущения: пользователи сети не поняли, почему такую честь доверили знаменитости, не имеющей опыта работы моделью на подиуме Victoria’s Secret.

Как отмечают в Tribune, для выхода Кайли надели бюстгальтер с желтыми бриллиантами стоимостью $22 млн и еще 4410 натуральными бриллиантами. Изделие создавали 15 мастеров ювелирного дома Jacob & Co. более 1000 часов.

Бра полностью изготовлен из... Развернуть

Бра полностью изготовлен из золота и драгоценных камней, без использования ткани, а его вес составляет чуть менее двух килограммов.

Как пишет Vogue, главный креативный директор Victoria’s Secret Адам Селман объяснил выбор Дженнер ее влиянием на моду, индустрию развлечений и поп-культуру. По его словам, команда хотела объединить культовый Fantasy Bra со знаменитостью, которую никто не ожидал увидеть и которая имеет огромную аудиторию.

Адам Селман объяснил выбор Д... Развернуть

"Кайли действительно выходит за пределы моды, культуры, телевидения – за пределы любой отдельной сферы. Это именно то, чем занимаемся мы. Шоу настолько масштабно, что это настоящее развлечение, и я считаю, что она является прекрасным катализатором этого процесса. Она действительно создала собственную культуру – а сколько людей могут так сказать?" – заявил креативный директор.

Однако в соцсети X разгорелись споры из-за решения Victoria’s Secret доверить Fantasy Bra именно Дженнер. Пользователи напомнили о профессиональных моделях, которые годами работали с брендом, и возмутились тем, что одна из самых престижных ролей досталась звезде реалити-шоу и блогеру.

В сети разгорелись споры из-... Развернуть

"Абсолютный бред и плевок в лицо настоящим моделям, которые усердно трудились", – написал один из комментаторов.

Другие пользователи вспоминали "ангелов" Victoria’s Secret Барбару Палвин, Адриану Лиму и Анок Яй, ставя под сомнение выбор организаторов. Некоторые отмечали, что Дженнер ранее не выходила на подиум Victoria’s Secret, но сразу получила возможность продемонстрировать самый дорогой наряд шоу.

"Кстати, она даже ни разу не выходила на подиум, а ей достается Fantasy Bra? Как-то грустно", – возмутился пользователь сети.

Дженнер ранее не выходила на... Источник: скриншот Развернуть

Часть комментаторов считает, что бренд сделал ставку на популярность семьи Кардашьян-Дженнер, а не на модельный опыт. Другие заявили, что такой выбор обесценивает многолетнюю работу моделей, сотрудничавших с Victoria’s Secret.

"Если бы я была одной из тех других моделей, я бы ужасно разозлилась, что какая-то телезвезда реалити-шоу получила возможность надеть это, а не одна из моделей, которая давно работает с брендом", – говорится в одном из постов.

"Крылья и бриллианты – это нечто невероятное, но настоящая сенсация – то, что эту роль отдали человеку, который не является моделью", – написал другой пользователь.

Часть комментаторов считает,... Источник: скриншот Развернуть

Ранее OBOZ.UA писал, что Кайли Дженнер пошла на отчаянный шаг, чтобы прорекламировать свой бренд.