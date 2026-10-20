Инициатива "Тысячевесна": в Украине начались съемки фильма "За двумя зайцами. 90-е"

В Киеве официально стартовали съемки фильма "За двумя зайцами. 90-е" – истории, которая переносит зрителей в столицу 1997 года, время больших амбиций, быстрых денег и новых правил жизни. Проект стал одним из победителей государственной инициативы "Тысячевесна", направленной на поддержку создания украинского культурного продукта.

Начало съемочного процесса о... Источник: пресс-служба Развернуть

Начало съемочного процесса отметили традиционным официальным разбиванием тарелки. На съемочной площадке присутствовали глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Андрей Осипов, продюсеры Сергей Лавренюк и Елена Лавренюк.

"Мы, по сути, сейчас снимаем не ремейк, а совершенно новый фильм. Именно во время съемок предыдущего проекта и родилась эта идея. Мы решили перенести события фильма именно в 90-е. Знаете, нам показалось, что этот период лучше всего отражает становление нового украинского государства после распада Советского Союза. Именно в те годы зарождалась новая Украина. А сама история "За двумя зайцами" – это о том, как мы вплоть до 2022 года бегали за двумя зайцами и не могли определиться, куда нам двигаться: к северному соседу или в Европу. К сожалению, мы в конце концов разобрались, но цена оказалась очень высокой", – поделился продюсер фильма Сергей Лавренюк.

Сергей Лавренюк и Елена Лавренюк. Источник: пресс-служба

События фильма разворачиваются в Киеве в 1997 году. В центре сюжета – мелкий аферист Слава Хвостов, который погряз в долгах перед бандитами и влиятельным депутатом Иваном Ивановичем. Чтобы выбраться из финансовой ловушки, Слава решает жениться на богатой наследнице Илоне Сирковой. Однако есть одна проблема: он уже публично пообещал жениться на Гале.

Так начинается история о двойных обещаниях, уловках и попытках получить все и сразу. На фоне Киева 90-х герои оказываются перед выбором между чувствами, деньгами и личной выгодой. Атмосфера эпохи, социальный абсурд и человеческие слабости становятся неотъемлемой частью этой истории.

Начало съемочного процесса о... Источник: пресс-служба Развернуть

Начало съемочного процесса о... Источник: пресс-служба Развернуть

"Любой фильм, снятый во время войны, – это сложный совместный труд, требующий от продюсеров и съемочной группы настоящего мужества, потрясающей изобретательности и немалой выдержки. А прежде всего – это свидетельство большой любви к национальному кино. Украина сегодня борется за выживание и в то же время старается не утратить удовольствие от создания национального кино. Мы все стремимся сохранить эту отрасль. Задача, согласитесь, непростая, но мы, украинцы, упорно продолжаем снимать. Эта история – не столько продолжение, сколько современное переосмысление культового фильма "За двумя зайцами" и самих 90-х. Это комедия замечательного режиссера Аркадия Непиталюка, за которой стоит большая украинская команда. В названии герои гонятся за двумя зайцами, а создатели, похоже, взялись еще и за зрителя – и имеют все шансы его догнать. Благодарю всю продюсерскую команду за смелость. Проект стал победителем нынешнего конкурса "Тысячевесна" и приступил к работе, не дожидаясь финансирования. Искренне желаю успехов и обещаю, что Минкульт, Госкино и я лично будем поддерживать команду фильма "За двумя зайцами. 90-е" на всех этапах производства и кинопроката", – поделился председатель Государственного агентства Украины по вопросам кино Андрей Осипов.

Андрей Осипов. Источник: пресс-служба

Фильм снимается по оригинальному сценарию Людмилы Тимошенко и Аркадия Непиталюка

Главные роли в фильме исполнят:

Алексей Гнатковский, Каролина Мруга, Елена Хохлаткина, Римма Зюбина, Сергей Детюк, Иван Шаран, Мария Краснощок, София Лешишак, Михаил Матюхин, Роман Ясиновский, Александр Ярема, Леся Самаева, Елена Узлюк и другие.

Оператор-постановщик Александр Рощин, художник-постановщик Максим Нименко.

Съемки уже начались. Впереди – работа над историей, в которой стремление разбогатеть, личные амбиции и любовные интриги переплетаются на фоне одного из самых колоритных периодов новейшей истории Киева.