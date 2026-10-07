Икона моды Пэрис Хилтон надела кепи от украинского бренда за более чем 20 тыс. грн. Фото

Американская фотомодель и актриса Пэрис Хилтон, которая благодаря своему изысканному стилю заслужила славу "иконы моды", блистала на Неделе моды в Париже в головном уборе от украинского бренда. Светская львица посетила показ Elie Saab в структурированном кепи отечественного дизайнера Руслана Багинского.

Знаменитость выбрала для себя кожаный аксессуар Baker Boy Cap, стоимость которого составляет 21 580 гривен. Фотографии Пэрис Хилтон в стильном кепи появились на странице бренда Ruslan Baginskiy в Instagram.

Пэрис Хилтон надела кепку от... Источник: instagram.com/ruslanbaginskiy_hats Развернуть

Leather Baker Boy Cap стоит... Источник: Скриншот Развернуть

Головной убор светская львица удачно сочетала с черно-белым ансамблем от Alice + Olivia. Пэрис Хилтон одела элегантный плащ с массивным бантом и мини-юбку с принтом "гусиная лапка". Лук она дополнила сапогами на каблуках.

Светская львица создала изысканный образ. Источник: instagram.com/ruslanbaginskiy_hats

Стоит отметить, что аксессуары от Руслана Багинского уже довольно давно присутствуют в гардеробе Пэрис Хилтон. Так, например, в 2022 году она вышла на прогулку с собачками в хлопковой кепке, украшенной кристаллами.

Хилтон уже давно имеет в сво... Источник: instagram.com/ruslanbaginskiy_hats Развернуть

Светская львица также является поклонницей одежды украинского дизайнера Эльвиры Гасановой. Для рекламной кампании энергетического напитка Пэрис Хилтон выбрала наряд в стиле Барби. Ее лук состоял из мерцающего лифа-топа и мини-юбки насыщенного розового цвета.

Звезда одела наряд от Эльвиры Гасановой. Источник: instagram.com/ruslanbaginskiy_hats

Ранее OBOZ.UA сообщил, что легендарная Шэрон Стоун снялась для журнала в платье от украинского бренда стоимостью более 65 тыс. грн.