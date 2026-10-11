Игорь Ласточкин впервые за почти полгода появился в сети и устроил танцы в блиндаже. Видео

Юморист и звезда "Лиги смеха" Игорь Ласточкин, служащий в ВСУ, порадовал подписчиков танцами с фронта. Артист опубликовал видео, на котором устроил импровизированное выступление в блиндаже, но не просто так: за свой танец он попросил донат на нужды сослуживцев.

Комик, который после мобилизации редко появляется в соцсетях, опубликовал ролик в Instagram. На кадрах он появился в военной форме и амуниции, а его внешность заметно изменилась за время службы: Ласточкин отростил длинную бороду, которая уже изрядно поседела.

"Я вам танец, вы нам кидаете донат на пикап", – обратился к подписчикам военный.

Подписчики юмориста отреагировали на его возвращение в соцсети. В комментариях они отметили чувство юмора Ласточкина, поддержали его и поблагодарили за службу.

Игорь Ласточкин станцевал в блиндаже. Источник: скриншот

"Спасибо за защиту! Да хранит вас Бог!"

"Бог с тобой! И во всем остальном, уверена. Возвращайся живым и здоровым".

"Представьте, что голосуете донатом, как в SMS-голосовании на "Танцах со звездами".

"Спасибо вам за ваш позитив, отвагу и мужество".

Комментарии. Источник: скриншот

"Невероятный воин. Спасибо за защиту".

"Ласточкин, Вы невероятный человек. Даже там не теряете чувство юмора. Пусть Бог Вас хранит".

"Раньше вы нас классно смешили, а сейчас вызываете невероятное уважение. Искренне благодарю вас и желаю вам успехов и скорейшего возвращения домой с победой".

Комментарии. Источник: скриншот

Напомним, Ласточкин сообщил о мобилизации в ряды ВСУ в феврале 2025 года. Тогда он опубликовал фото с оружием и военным билетом. Впоследствии стало известно, что артист служит в составе 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

В настоящее время юморист является командиром взвода аэроразведки. Ранее он выполнял задания в качестве пилота FPV-дронов.

В настоящее время юморист яв... Источник: скриншот Развернуть

Как сообщал OBOZ.UA, в последний раз до этого Ласточкин публиковал танцевальное видео в апреле 2026 года. Тогда он появился в военной форме и подписал ролик: "Летчики когда не погода". С тех пор артист почти не появлялся в соцсетях.