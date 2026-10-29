"Деньги не собирайте – все равно не спасете": звезда TikTok, заболевшая раком в 18 лет, рассказала о "приговоре" в Украине и о том, как вылечилась

Блогер Наталия Чабан, известная юмористическими видео в TikTok, в 18 лет узнала, что у нее редкая агрессивная форма рака – рабдомиосаркома. Опухоль развивалась на лице и за короткое время достигла таких размеров, что девушка перестала слышать на правое ухо. По словам инфлюенсера, в Украине ее семье фактически не предложили лечения, а один из врачей заявил родителям, что нет смысла собирать на него деньги.

О своей истории Наталия рассказала в интервью Ксении Щербач. Блогер, которая уже восемь лет находится в ремиссии, призналась, что решилась публично рассказать о пережитом лишь недавно.

По словам Чабан, все началось в 2018 году, когда она вернулась с отдыха на море. Девушка почувствовала необычное уплотнение на лице и рассказала о нем маме. Сначала семья не подозревала об онкологии, однако образование продолжало быстро увеличиваться.

Когда семья обратилась в онкологическую больницу во Львове, один из медиков заверил их, что это не рак. Вскоре опухоль настолько увеличилась, что Наталия перестала слышать на правое ухо. После осмотра хирург настоял на операции, чтобы удалить образование.

После операции семья ждала результатов исследования. Сначала Наталии сообщили о лимфоме, однако повторная биопсия показала другой диагноз – рабдомиосаркому. Это редкая и агрессивная злокачественная опухоль мягких тканей, связанная с клетками, из которых развивается скелетная мускулатура.

Сначала Наталии сообщили о л... Источник: скриншот Развернуть

"Не собирайте деньги"

Чабан рассказала, что после постановки окончательного диагноза украинские медики не захотели браться за ее лечение, объясняя это тем, что такие случаи встречаются редко. Позже мама рассказала блогеру слова, которые услышала от руководителя онкологической больницы.

"Если у вас нет денег на это лечение, не собирайте – все равно не спасете", – так, по словам Наталии, врач обратился к ее родителям.

Инфлюенсер призналась, что узнала об этом разговоре лишь спустя годы. Услышанное стало для нее особенно болезненным, ведь она осознала, через что пришлось пройти маме и папе, пытавшимся спасти 18-летнюю дочь.

Чабан рассказала, что после... Источник: instagram.com/natalia_chab Развернуть

Найти возможность лечения помог отец блогера. В то время он преподавал в польском университете и смог оформить дочери необходимую медицинскую страховку, чтобы она могла получать медицинскую помощь в Варшаве.

Там Наталье прямо сказали, что ее заболевание угрожает жизни, но опухоль должна хорошо реагировать на химиотерапию. Впереди девушку ждал как минимум год сложного лечения.

Химиотерапия, ожоги и отказ от последних процедур

По словам Чабан, лечение оказалось чрезвычайно тяжелым. Сначала ей назначили 14 блоков химиотерапии и 30 дней лучевой терапии. После первых процедур у блогерши начали выпадать волосы, а сама химиотерапия вызывала сильную тошноту, рвоту и истощение.

Лучевая терапия также имела тяжелые последствия. Наталья рассказала, что примерно на шестой день у нее начали появляться ожоги кожи, а вскоре лицо со стороны опухоли было настолько повреждено, что она не могла нормально есть. Девушка потеряла вкус, на языке образовались раны, поэтому приходилось питаться протертой пищей и принимать обезболивающие препараты.

У Наталии Чабан почти не ост... Источник: скриншот Развернуть

Несмотря на физические страдания, тогда Наталия старалась думать о будущем, а не о вероятности смерти. Она вспомнила, как просилась погулять с подругами, хотя родители боялись оставлять ее одну из-за состояния здоровья.

После десяти блоков химиотерапии Наталия настолько истощилась, что больше не могла продолжать лечение. По ее словам, на тот момент она весила около 43–45 кг при росте 168 см.

"Я настолько была истощена физически, что уже действительно думала, что умираю. Я просто умру от этой химиотерапии. И меня папа ведет на ПЭТ-КТ. Все чисто, все хорошо, но говорят: "Лучше все равно продолжить. Эти четыре блока нужно пройти". Параллельно мы находим онколога во Львове, который этим заболеванием занимается, но только у детей. И он говорит: "Я на вашем месте больше бы не продолжал. Вы посмотрите на нее!" – вспомнила блогер.

Наталия Чабан в 2020 году, ч... Источник: скриншот Развернуть

Семья оказалась перед сложным решением. В конце концов Наталия прислушалась к своему самочувствию и вместе с родителями решила отказаться от последних четырех блоков химиотерапии.

"Папа, я уже не могу. Я просто умру", – так, по словам блогера, она объясняла отцу свое состояние.

Сейчас Наталия уже восемь лет находится в ремиссии. Она призналась, что лишь со временем начала осознавать, насколько тяжелым этот период был не только для нее, но и для ее родителей, которые сделали все возможное, чтобы у дочери появился шанс на жизнь.

Сейчас Наталия уже восемь ле... Источник: instagram.com/natalia_chab Развернуть

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