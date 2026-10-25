Зрители изменили результат Детского Евровидения 2026 и "спасли" Украину: каким было онлайн-голосование

24 октября на Мальте состоялся финал песенного конкурса Детское Евровидение 2026, триумфатором которого стала Армения. Артистка Наре "зажгла" сцену композицией BOO и получила наивысшие 202 голоса. Важную роль в победе исполнительницы сыграла поддержка зрителей, ведь именно их баллы вывели ее на первое место в общем рейтинге участников.

На этапе объявления результатов голосования национального жюри таблица выглядела совсем иначе. OBOZ.UA следил за онлайн-трансляцией.

"Золото" получил представитель Франции, однако удержать лидирующую позицию не смог и оказался на второй ступеньке.

"Золото" от жюри получил пре... Источник: Скриншот Развернуть

К 103 баллам от жюри для Армении добавились 99 – от еврофанов, подаривших Наре заветный кубок. Это в третий раз в истории армянская участница одерживает победу.

Мнения жюри и зрителей несколько разошлись и по поводу выступления представительницы Украины Эрики Колесниченко. Юная артистка феерично выступила на большой сцене с зажигательным треком NOT A LULLABY и получила 38 баллов от судей.

Этот результат принес Эрике 11-е место в рейтинге, однако позже зрители "спасли" ее и подняли на 9-е место, отдав Украине 68 голосов.

Эрика Колесниченко исполнила... Источник: Corinne Cumming / EBU Развернуть

В целом в пятерку лидеров Детского Евровидения 2026 вошли:

Армения

Франция

Испания

Сан-Марино

Грузия

Их выступления понравились членам национального жюри, однако решающей стала поддержка еврофанов.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что организаторы Евровидения объявили новые правила для артистов и стран-победителей, которые затронут Украину.