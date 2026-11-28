"Зритель на кино не шел": режиссер Виктория Трофименко раскрыла горькую правду о том, почему до 2014 года украинское кино не обходилось без россиян

Режиссер и член Европейской киноакадемии Виктория Трофименко рассказала, почему на самом деле до 2014 года чуть ли не в каждом украинском фильме снимались россияне. Оказалось, что создатели картин фактически были вынуждены привлекать к своим работам актеров из РФ, поскольку иначе проекты не удавалось продвигать, да и аудитория не проявляла желания их смотреть.

Только следование таким непростым условиям рынка позволяло заработать на готовом кинопродукте. Об этом Виктория Трофименко рассказала в интервью OBOZ.UA.

Виктория Трофименко рассказа... Источник: Из личного архива Развернуть

"В 2011 году все привлекали российских актеров, потому что это приносило деньги и позволяло продать фильм на постсоветском пространстве. Украинские реалии таковы – из-за небольшого населения и малого количества кинотеатров у фильма, рассчитанного только на наш рынок, очень мало шансов окупиться, разве что он совсем дешевый. А чтобы фильм окупился, нужны более крупные рынки сбыта. Именно такой была логика у всех до 2014 года. Ну и люди ходили только на российских актеров. То есть если в фильме не было российского актера, зритель на него не шел. Таковы были реалии рынка. Россияне приезжали в Украину зарабатывать, – отметила сценаристка.

Как подчеркнула Виктория Трофименко, кино – это бизнес-продукт. Поэтому, когда человек вкладывает средства в производство, он берет на себя ответственность и должен их вернуть, а также дополнительно заработать. Кроме того, деньги становятся еще и вопросом самооценки.

"Когда зритель покупает билет, он показывает, что ему интересно мое кино и он готов за него платить. Ему не жалко заплатить за этот опыт, он хочет пережить его в кинозале. Это его способ сказать: мне нужно твое кино. Такая обратная связь дает уверенность двигаться дальше. Соответственно, нужно учитывать не только то, чего ты хочешь, но и обратную связь от зрителя", – поделилась режиссер.

Режиссер рассказала об особе... Источник: Из личного архива Развернуть

Работая над фильмом "Братья. Последняя исповедь", который вышел на экраны в 2013 году, Виктория Трофименко также хотела сотрудничать с российскими актерами. В роли главного героя Войтко она четко видела Петра Мамонова, поэтому попыталась договориться с ним о съемках, но получила отказ.

"Он как раз снялся в фильме Павла Лунгина "Остров", и я, честно говоря, очень добивалась его участия. Он был выдающимся актером. Я очень настойчивая: если уж что-то вбила себе в голову, должна добиться своего. Поэтому мы с кастинг-директором Аллой Самойленко нашли его и приехали в Харьков, где он как раз выступал с концертом. Но Мамонов отказал, потому что увидел в сценарии что-то антирелигиозное", – вспомнила сценаристка.

Тогда Трофименко и вовсе отказалась от идеи приглашать в картину звезд и решила открывать новые украинские имена.

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