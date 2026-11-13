GROSU представила Asti: трек о девушках, которые не ждут первого шага

Украинская певица GROSU представляет новый танцевальный трек "Asti" – историю о женской уверенности, флирте и смелости брать инициативу в свои руки.

GROSU представила Asti. Источник: пресс-служба

Зачем ждать, пока он подойдет первым, если можно самой выбрать момент, посмотреть в глаза и дать понять, чего ты хочешь? Героиня новой песни GROSU не привыкла откладывать жизнь на потом. Она обещала подругам вечер без драм, но встретила того самого мужчину – и планы мгновенно изменились. Такси подождет, телефонные звонки тоже, а танцы, флирт и два бокала Asti никто не отменял.

"Asti" – о девушках, которые не боятся проявлять симпатию, первыми делать шаг навстречу и позволять себе то, чего на самом деле хочется. Без лишних правил, сложных стратегий и бесконечного анализа каждого сообщения. Ведь уверенность – это не всегда серьезные заявления. Иногда это просто улыбка, смелый взгляд и готовность первой начать разговор.

GROSU представила Asti. Источник: пресс-служба

Драйвовое звучание, зажигательный припев и игривое настроение делают "Asti" треком для тех вечеров, когда хочется отпустить контроль, забыть о сомнениях и позволить себе немного больше.

Ведь иногда лучшее, что девушка может сделать для своего счастья, – перестать ждать и самой создать историю, которую потом будет вспоминать с улыбкой.