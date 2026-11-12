Сергей Михалок изменился до неузнаваемости.

Фанаты не узнали заслуженного артиста Украины и лидера "Ляписа Трубецкого" Сергея Михалка: что с ним случилось. Фото

54-летний лидер группы "Ляпис Трубецкой" Сергей Михалок поразил поклонников кардинальными изменениями во внешности. Заслуженный артист Украины отрастил бороду и челку, а также немного набрал вес, из-за чего публика даже не сразу поняла, кто перед ними.

Фотография музыканта в обновленном образе появилась на официальной странице "Ляписа Трубецкого" в Instagram. Михалок позировал перед камерой на вокзале, одетый в объемный повседневный лук.

Сергей Михалок удивил сменой имиджа. Источник: instagram.com/lyapis98

Посмотрев на фотографии артиста, сделанные несколько лет назад, можно ясно увидеть, что раньше он придерживался кардинально иного стиля. Сергей Михалок носил короткую стрижку и полностью сбривал бороду и усы.

Раньше артист предпочитал другой стиль. Источник: instagram.com/lyapis98

Радикальное преображение лидера группы "Ляпис Трубецкой" не осталось без обсуждения в сети. Кому-то артист напомнил Святого Николая, вероятно, из-за седой бороды, тогда как другие поклонники отметили, что он не обновил имидж, а вернулся к прежнему амплуа. До того, как музыкант сделал спорт важной частью своей жизни, у него не было уже привычного многим подтянутого тела.

"Долго думали, кого нам напоминает этот мужчина... Святой Николай, это ты?".

"Вообще не узнать".

Михалок шокировал сеть перем... Источник: Скриншот Развернуть

Фанаты музыканта обсуждают его новый имидж. Источник: Скриншот

"Я что, снова что-то пропустила? Вроде был качок? Оказывается, нужно не только слушать, но и смотреть тоже. В любом случае, Сергей – классный чувак".

"Все циклично. Он снова такой, каким и был 30 лет назад".

Некоторые отметили, что арти... Источник: Скриншот Развернуть

Лидер "Ляписа Трубецкого" сильно изменился. Источник: Скриншот

Ранее OBOZ.UA рассказал, что в Беларуси открыли уголовное дело против заслуженного артиста Украины Михалка.