Эктор Хименес-Браво впервые за 5 лет вернулся в свой родной дом в Канаде и показал, где он жил до того, как стал известен

Ресторатор и телеведущий Эктор Хименес-Браво рассказал, что впервые за пять лет приехал в очень знаковое для него место – родной дом в Канаде. По словам судьи проекта "МастерШеф", именно там он начал развиваться в кулинарии и построил жизненный путь, который в конечном итоге привел его в Украину.

Об этой важной поездке Эктор Хименес-Браво рассказал в своих Instagram-stories. Он показал вблизи дом, в котором жил до того, как стал известен, и подчеркнул, что отправился в Канаду, чтобы решить дела, которые требовали его личного присутствия.

Эктор Хименес-Браво впервые... Источник: Скриншот Развернуть

"Это дом, в котором начался важный этап моей жизни. Много лет назад я делал здесь свои первые шаги в кулинарии, много работал, учился и строил жизнь, которая впоследствии привела меня в Украину. Очень особенное ощущение – снова оказаться в месте, где осталось столько воспоминаний", – отметил ресторатор.

На кадрах видно, что раньше Эктор Хименес-Браво жил в довольно просторном доме, со всех сторон окруженном живописной природой. Экстерьер канадской недвижимости ведущего выполнен в сдержанных бело-коричневых оттенках, а вот внутри сохранилось немало памятных вещей. На стенах дома, например, висят архивные фотографии ресторатора со времен, когда он только начинал карьеру.

Дом ресторатора со всех стор... Источник: Скриншот Развернуть

Внутри дома хранятся памятны... Источник: Скриншот Развернуть

Напомним, что Эктор Хименес-Браво начал развиваться в сфере кулинарии в Колумбии, где родился и вырос. Однако период его профессионального становления пришелся на время "господства" партизан, которые не только не позволили ему спокойно строить бизнес, но и похитили, а затем жестоко избили чуть ли не до смерти. Из-за этого ресторатор был вынужден эмигрировать из родной страны.

В 27 лет Эктора Хименеса-Браво пригласили стать шеф-поваром одного из самых роскошных отелей США – Hilton Boston Back Bay. Сначала коллеги не воспринимали знаменитость всерьез, ведь он был самым молодым среди них, однако вскоре своим профессионализмом он доказал, что занял такую высокую должность вполне заслуженно.

Эктор Хименес-Браво эмигриро... Источник: instagram.com/hectorjimenezbravo Развернуть

Впоследствии на закрытом ужине, организованном для группы отельеров из Канады, Хименеса-Браво пригласили на работу в Оттаве. Ресторатору предложили контракт на открытие пятизвездочного гостиничного комплекса Brookstreet Hotel and Resort, и он согласился. Устроившись в Канаде, Эктор Хименес-Браво возглавлял различные рестораны, которые часто попадали в десятку лучших в стране. Впоследствии он получил канадское гражданство. С 2009 года знаменитость обосновался в Украине.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что Эктор Хименес-Браво показал, кому принадлежит "лучший голос Украины", который годами озвучивает его на "МастерШеф".