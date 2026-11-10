Эктор Хименес-Браво объявил "конкурс на жену" и попросился стать новым "холостяком": Григорий Решетник ответил

Ресторатор и главный судья кулинарного шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво неожиданно предложил телеканалу СТБ сделать его главным героем следующего сезона "Холостяка". Шеф-повар опубликовал сгенерированное искусственным интеллектом фото, на котором позирует с красной розой – главным символом романтического реалити, и объявил конкурс на будущую жену.

Соответствующую публикацию знаменитость разместил на личной странице в Instagram, обратившись непосредственно к создателям проекта. Похоже, идея настолько пришлась ему по душе, что ресторатор не стал ждать приглашения, а сам предложил свою кандидатуру.

Эктор ищет жену. Источник: скриншот

"Объявляю конкурс на жену. СТБ, вам новый "холостяк" не нужен?" – пошутил Хименес-Браво.

Похоже, зрители романтического реалити-шоу только и ждали такой возможности. В комментариях под публикацией шеф-повара развернулась настоящая дискуссия, а многие подписчицы сразу заявили о готовности побороться за его сердце.

"Да это же лучший "Холостяк" за все время! Я всегда мечтала о муже шеф-поваре".

"Ну наконец-то. Думала, уже не дождусь".

"Вот это будет шоу, претендентки, наверное, будут посерьезнее".

"Вот теперь начнется: девушки побегут на тот СТБ, чтобы завоевать сердце Эктора".

"Закрывайте конкурс, я согласна!"

Реакция фанатов и Решетника. Источник: скриншот

Другие пользователи уже начали придумывать, как кулинарная специфика могла бы изменить привычные правила шоу. В частности, предлагали вручать участницам вместо роз черные фартуки или приглашать их на балкон – как в "МастерШеф".

"После плохого секса будет черный фартук, а после хорошего – на балкон?"

"Будете отправлять на балкон вместо розы?"

"Вместо: "Ты возьмешь эту розу?" будет "На балкон!"

Нашлись и те, кто решил, что традиционные цветы в таком сезоне стоит заменить на что-то съедобное. Один из комментариев предлагал вручать участницам тако, сырники или шаурму вместо роз.

Реакция фанатов. Источник: скриншот

Не остался в стороне и ведущий "Холостяка" Григорий Решетник. Он коротко, но красноречиво отреагировал на предложение коллеги, написав: "Ну наконец-то".

Впрочем, пока неизвестно, действительно ли Хименес-Браво может стать новым героем романтического реалити. Более того, телеканал уже объявил, кто будет искать любовь в следующем сезоне проекта, и это будет не "Холостяк", а "Холостячка".

Главной героиней нового сезона романтического шоу станет 36-летняя актриса и заслуженная артистка Украины Антонина Хижняк, известная зрителям по роли Мотри в сериале "Спіймати Кайдаша".

Как рассказывал OBOZ.UA, "Холостяк" Вячеслав Кравцов сделал заявление об участнице, на которую слили "секс-компромат".