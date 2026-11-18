Экс-коллега Влада Ямы раскрыл, что профессиональные танцоры думают о беглеце, и оценил его поступки во время войны

Участник шоу "Танцы со звездами" Виталий Загоруйко публично высказался о деятельности своего бывшего коллеги по цеху Влада Ямы, который в начале полномасштабной войны уехал за границу. Хореограф загадочно отметил, что в кругу профессиональных танцоров усматривают определенную аналогию между его навыками на паркете и бегством из Украины. Сам же Загоруйко может уверенно назвать поступок бывшей украинской звезды недостойным.

Как отметил танцор, Владу Яме дали широкое поле для развития в нашей стране, однако в тяжелое время он просто покинул свой народ. Своими мыслями Виталий Загоруйко поделился в интервью Алине Доротюк.

"Не люблю говорить плохо, но есть моменты. Да, танцор он (Влад Яма. – Ред.) хороший. Мы, профессиональные танцоры, понимаем, насколько он хорош. И, наверное, его танец воспроизвелся в его ситуации, в его жесте", – сказал хореограф.

Виталий Загоруйко разнес Вла... Источник: Скриншот Развернуть

Услышав довольно неоднозначную фразу о позиции танцевального сообщества относительно Влада Ямы, интервьюер решила четко прояснить, как относится к беглецу Виталий Загоруйко. Участник "Танцев со звездами" не уклонялся от ответа и прямо осудил скандальные поступки экс-коллеги во время большой войны.

"Я отношусь к ситуации Влада негативно. Где-то во мне сидит то ли зависть, то ли чувство несправедливости из-за того, что Украина дала ему возможность. Здесь ему действительно открыли большой путь. Человек получил благодаря этому большие дивиденды, чтобы потом эти дивиденды пошли на пользу нашей стране: аудиторией, позицией, поддержкой, словом. Он этим, к сожалению, не воспользовался", – отметил танцор.

Загоруйко негативно относитс... Источник: instagram.com/vladyama_official Развернуть

По мнению Виталия Загоруйко, он вполне заслуживал быть на месте Влада Ямы на пике его популярности. Однако, в отличие от скандального бывшего коллеги, хореограф никогда не думал об отъезде из Украины даже до войны, хотя и получал соответствующие предложения.

Что известно о жизни Влада Ямы после побега из Украины

Танцор уехал за границу еще в первый день полномасштабной войны и поселился в Майами (США). Сначала Влад Яма организовывал там танцевальные мастер-классы, а позже начал работать диджеем. Бывали ситуации, когда он соглашался играть музыку на вечеринках, где было немало россиян.

За границей Влад Яма превратился из звезды первой величины в человека, которому приходится самостоятельно возить оборудование для выступлений. Танцор сам поиронизировал над этой ситуацией, показав два контрастных фото себя: в костюме на церемонии премии "Национальная легенда Украины" в 2021 году и в майке-"алкоголичке" и шортах в США.

Жизнь танцора за границей сильно изменилась. Источник: instagram.com/stories/vladyama_official

Кстати, тему войны в своих социальных сетях Влад Яма освещает крайне редко. Он лишь иногда реагирует лаконичными фразами на российский террор, из-за чего навлекает на себя критику украинцев.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что участник "Танцев со звездами" Виталий Загоруйко, который "откладывал" мобилизацию, признался, почему в армии ему стало легче.