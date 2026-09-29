Джонни Депп ошелешил странным поступком на красной дорожке: взялся жевать траву с фотозоны. Видео

Голливудский актер Джонни Депп устроил необычный перформанс перед фотографами в Лас-Вегасе (США). Во время позирования возле фотозоны актер внезапно откусил листок декоративного растения и начал его жевать. Выплюнув зелень, он через несколько секунд вернулся к декорации и откусил еще кусочек.

Соответствующее видео опубликовало издание Hello! Canada. На кадрах видно, как 63-летний артист сначала спокойно позирует перед камерами, а затем решает "попробовать" растения из фотозоны.

Депп пожевал листок, выплюнул его, после чего снова подошел к декорации. На этот раз актер откусил более крупный кусок растения. После этого он повернулся к фотографам и продолжил позировать, держа в руке стакан с напитком.

Джонні Депп здивував поведінкою Источник: TMZ

Актер так и не объяснил, зачем решил попробовать декоративное растение.

В издании Tribune предполагают, что это отсылка к его бывшей супруге Эмбер Херд, с которой у него был скандальный развод. Речь идет о сцене из фильма "Аквамен", где Херд в роли персонажа Мэры по ошибке принимает красную розу за еду.

Актор так і не пояснив, наві... Развернуть

Напомним, Джонни Депп и Эмбер Херд были женаты с 2015 года, однако уже в следующем году актриса подала на развод. Их отношения завершились громким судебным противостоянием. В 2022 году суд присяжных в США признал, что обе стороны в отдельных заявлениях допустили клевету, после чего Деппу присудили 15 миллионов долларов компенсации, а Херд – 2 миллиона. В декабре того же года они урегулировали дело.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что неузнаваемый Джонни Депп шокировал фанатов жутким перевоплощением после 8-летнего "изгнания" из Голливуда.