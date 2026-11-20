"Диван розового цвета": певица KOLA представляет дебютный альбом с песнями о разных гранях отношений

20 ноября певица KOLA представила дебютный альбом "Диван розового цвета", в который вошли 14 композиций. В новой работе артистка рассказывает о разных этапах отношений – от первой влюбленности до расставания и новых начинаний.

Альбом затрагивает темы нежности, страсти, конфликтов, измен и умения выбирать себя. О выходе пластинки сообщили в пресс-релизе певицы.

О чем альбом "Диван розового цвета"

В центре концепции – диван, который становится молчаливым свидетелем историй любви. На нем люди влюбляются, целуются, смеются, ссорятся, плачут, переживают измены и пытаются снова найти путь друг к другу.

Розовый цвет в названии символизирует не только романтику, но и весь спектр чувств, возникающих в отношениях. Через 14 песен KOLA предлагает слушателям вспомнить первые свидания, пережить знакомую боль после расставания и задуматься о том, как со временем меняется любовь.

Какие песни вошли в альбом

Главным синглом альбома стала композиция "Гайки" – о нежности, заботе и важности маленьких проявлений любви. В ней говорится о повседневном внимании, способности услышать, поддержать и быть рядом.

Единственным совместным треком стала песня "Вулицями сонними" при участии саунд-продюсера KOLA Ивана Клименко, который на этот раз стал частью истории не только за кулисами музыки.

Другие композиции раскрывают разные эмоциональные состояния. "На БЗ" передает легкость влюбленности, а "Ліс" – страсть и желание вернуть чувства. В песнях "Самурай" и "Арівідерчі" артистка затрагивает тему завершения отношений, которые больше не приносят счастья, а "Кохаєш" – чувств, которые не исчезают, даже когда жизнь движется дальше.

В композиции "Ни-ни-ни" говорится об умении распознавать манипуляции и выбирать себя. "Пит-стоп" отличается игривым настроением, а "You’re star tonight" посвящена уверенности в себе и собственной свободе.

"Диван розового цвета" – история об отношениях без прикрас, в которых есть место счастью, сомнениям, ошибкам, разочарованиям и надежде. Альбом уже доступен на музыкальных платформах.

Певица KOLA презентует дебютный альбом

Как сообщал OBOZ.UA, 13 ноября KOLA выпустила "Кохаєш" – эмоциональную композицию о внутреннем конфликте между настоящими чувствами и попытками оставить прошлое позади.