Детское Евровидение 2026: появились первые прогнозы, какое место займет Украина и кто станет фаворитом зрителей

До Детского Евровидения 2026, которое состоится 24 октября на Мальте, осталось менее трех недель, а в сети уже можно увидеть первые результаты зрительского голосования. После того как 4 октября стали известны все 16 конкурсных песен, на самом популярном фан-сайте конкурса запустили голосование за страну, чья заявка больше всего понравилась слушателям.

По состоянию на утро 5 октября в опросе приняли участие 1160 человек. Украина пока занимает шестое место – за Эрику Колесниченко и ее песню Not a Lullaby отдали 86 голосов, то есть 7% от общего количества.

Зрительский рейтинг песен. Источник: скриншот

Лидером голосования стала Испания – ее поддержали 233 участника (20%). Страну будет представлять 10-летний Лукас Паулано с испаноязычной песней Cuore bello (te quiero, te quiero).

На втором месте оказалась Польша с 171 голосом (15%), а третье место занимает Армения – 155 голосов (13%).

В пятерку фаворитов также вошли Северная Македония – 134 голоса (12%) и Кипр – 125 (11%).

Украина пока заметно отстает от первой пятерки, однако опережает Албанию, Францию, Португалию, Ирландию, Сан-Марино, Италию, Нидерланды, Грузию, Черногорию и Мальту.

В то же время важно не путать этот опрос с непосредственным голосованием на конкурсе. Голосование фанатов не влияет на результат Детского Евровидения – оно лишь показывает, какие песни на данном этапе больше всего нравятся пользователям сайта.

Оценки и список песен. Источник: скриншот

В этом году Украину будет представлять Эрика Колесниченко с песней Not a Lullaby. Юная певица завоевала право выступить на международной сцене после победы в финале национального отбора 26 сентября.

Победительницу определяли совместным голосованием жюри и зрителей – каждая сторона имела по 50% влияния на результат. Эрика получила 5 баллов от профессионального жюри и 6 от зрителей, набрав в общей сложности 11 баллов. Столько же набрала Злата Солоненко, однако именно поддержка зрителей принесла Колесниченко победу.

На сцену на Мальте Эрика выйдет под номером 11.

На сцену в Мальте Эрика выйд... Источник: "Суспільне" Развернуть

Как сообщал OBOZ.UA, композиция, с которой юная артистка выступит на международном конкурсе, изначально называлась "НЕ колискове", однако для Детского Евровидения ее переименовали в Not a Lullaby. В песне говорится о том, что жизнь не всегда бывает сказкой, но не стоит бояться действовать и идти к своей мечте.