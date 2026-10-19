Детское Евровидение 2026: появились первые кадры с репетиции представительницы Украины. Фото "игривого" образа Эрики Колесниченко

В понедельник, 19 октября, представительница Украины на Детском Евровидении 2026 Эрика Колесниченко провела первую репетицию на сцене международного конкурса. За пять дней до финала организаторы показали первые кадры подготовки 12-летней исполнительницы к выступлению с песней NOT A LULLABY.

На опубликованных в Instagram фотографиях можно рассмотреть сценический образ юной артистки, который должен передать игривое настроение ее композиции. Ранее "Суспильне" также раскрыло детали костюма Эрики и постановки номера.

Выступление Эрики Колесниченко. Источник: Коринн Камминг / EBU

Образ для представительницы Украины создал стилист Александр Греков. Основным цветом костюма стал розовый, а его особый крой призван подчеркнуть характер песни. Среди выразительных деталей – объемные рукава и воланы на штанинах.

Выступление Эрики Колесниченко. Источник: Corinne Cumming / EBU

"При создании образа для Эрики режиссерская задача была достаточно конкретной: цвет должен быть розовым, и нужно использовать особый крой брюк, передающий игривые вибрации песни и номера", – отметил Александр Греков.

Выступление Эрики Колесниченко. Источник: Коринн Камминг / EBU

По замыслу режиссеров-постановщиков Леси Подолянко и Ильи Осядлого, важной частью номера станет момент "превращения" Эрики на глазах у зрителей. Танцоры же не будут показывать лица, а их хореография будет выполнять роль живой декорации.

Эскиз костюма Эрики Колесниченко. Источник: "Суспільне"

"Мы не придумывали номер заново. Мы взяли то, что уже работало, и вывели на международный уровень. Сохранили главное: момент, когда Эрика преображается прямо на глазах у зрителя. Мы искали крючок, который Европа не забудет, и нашли его. Откроем для вас эксклюзив: лиц танцоров вы не увидите вообще. Только хореографию и пластику. Балет здесь не фон, а живая декорация, на которой держится весь номер", – добавили режиссеры-постановщики.

Напомним, финал Детского Евровидения 2026 состоится 24 октября на Мальте. Украина выступит под номером 11 среди 16 участников. Эрика Колесниченко представит песню NOT A LULLABY, которую написала музыкальный продюсер национального отбора Светлана Тарабарова.

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