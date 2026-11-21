"Захватывает дух от красоты": украинка поразила символическим национальным костюмом для "Мисс Вселенная 2026", вдохновленным скифской пекторалью

Обладательница главной короны "Мисс Вселенная Украина 2026" Анна Никонова показала национальный костюм, в котором представит нашу страну на престижном конкурсе красоты Miss Universe 2026. На международную арену она выйдет в образе "Золотая пектораль", который несет в себе множество важных символов, в частности, о силе семейной памяти и красоте украинской культуры.

Вдохновением для создания костюма стал уникальный памятник искусства, найденный в 1971 году в кургане Толстая Могила на территории нашей Родины, – скифская пектораль. Фотографии Никоновой в эффектном наряде появились на странице "Мисс Вселенная Украина" в Instagram и вызвали огромный восторг у аудитории.

Анна Никонова показала нацио... Источник: instagram.com/missukraine_universe Развернуть

В сердце национального костюма украинки лежит переосмысленная скифская пектораль. Ее создали как символическую карту Украины, где морские мотивы олицетворяют Юг и украинский Крым, пшеница, кони и цветы – плодородие и жизненную силу украинской земли, а деревья и фигурки животных – природу Севера.

Главным элементом образа ста... Источник: instagram.com/missukraine_universe Развернуть

Образ драгоценной пекторали воплощен благодаря тысяче деталей ручной работы, металлическим элементам, янтарю и жемчужинам, которые сияют на черном бархате. Финальных штрихов наряду Анны Никоновой придают тиара, шифоновая фата и стреляные гильзы на рукавах, напоминающие о современной борьбе Украины за свободу.

Стоит отметить, что этот национальный костюм имеет особое значение для украинской участницы Miss Universe 2026. Дело в том, что бабушка Анны Никоновой – Елена Волковинская – большую часть жизни занимала должность старшего научного сотрудника фонда Музея исторических драгоценностей Украины, где хранится пектораль. В детстве девушка мечтала примерить скифское сокровище, и в итоге это желание воплотили дизайнер Василий Католик и команда Catolic Atelier.

Для Никоновой костюм имеет особое значение. Источник: instagram.com/missukraine_universe

"Это история о связи поколений, силе семейной памяти и красоте украинской культуры. Сегодня, когда война угрожает историческому наследию Украины, костюм становится символом его сохранения и благодарности всем, кто помогает его защищать. Когда-то бабушка Анны берегла золотую пектораль как национальное сокровище. Сегодня ее внучка несет этот образ в мир как символ достоинства, памяти и несокрушимости Украины", – говорится в публикации.

Символический образ Анны Никоновой для Miss Universe 2026 произвел сильное впечатление на пользователей сети. Многих тронул глубокий замысел костюма, и, конечно, публика была очарована его невероятным видом.

"Вот это отличная идея. Очень-очень красиво".

"Невозможно оторвать глаз, какая красота".

"Какой потрясающий наряд! Она, честно говоря, самая красивая "Мисс Украина", которую я когда-либо видела. Она действительно заслуживает короны!".

"Невероятно! Просто захватывает дух от красоты и символики".

"Это один из самых красивых костюмов украинских представительниц. Удачи Анне".

Образ украинки для "Мисс Все... Источник: Скриншот Развернуть

Напомним, что главные события конкурса Miss Universe 2026 будут проходить с 21 по 24 ноября в столице Пуэрто-Рико – Сан-Хуане. Анна Никонова получила шанс представить Украину в рамках международного соревнования после победы на "Мисс Вселенная Украина 2026" 1 июля.

Модель родом из Киева. Она получила специальность педагогического психолога, а недавно окончила магистратуру Кембриджского университета. Анна Никонова работает в украинском Образовательном холдинге А+, где хочет разрабатывать интересные учебные программы для учеников.

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