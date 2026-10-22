Дядя Жора раскрыл, сколько на самом деле приносят миллионные просмотры на YouTube украинским артистам

Украинские артисты не могут рассчитывать на большие заработки только благодаря миллионам просмотров своих клипов на YouTube. По словам шоумена и певца Дяди Жоры, монетизация видео приносит исполнителям дополнительный доход, однако этих денег недостаточно, чтобы считать музыку прибыльным делом.

В среднем миллион просмотров может принести около $1000, но фактическая сумма может быть меньше. Об этом артист рассказал в интервью программе "Ранок вдома".

Во время беседы ведущие вспомнили клип "Відмінимо плани", который набрал 14 миллионов просмотров только на YouTube, и поинтересовались, сколько можно заработать на такой аудитории.

"Где-то в среднем миллион просмотров – это в районе тысячи у.е. Плюс-минус. Сейчас оплата даже еще меньше", – объяснил Дядя Жора.

Он отметил, что заработок зависит от региона, в котором смотрят видео, количества просмотров и других факторов. При этом монетизация в Украине, по словам шоумена, не настолько прибыльна, как за рубежом, где артисты могут получать значительные суммы благодаря просмотрам на видеоплатформе.

"В Америке многие артисты зарабатывают большие деньги на монетизации. У нас это просто, знаете, на пиво, как говорится, дополнительный заработок. Но тоже приятный бонус. Но нужно, чтобы были миллионы просмотров", – сказал исполнитель.

В частности, Дядя Жора подчеркнул, что создание музыки требует значительных финансовых вложений. Поэтому даже популярность песни в интернете не означает, что артист обязательно получит большую прибыль. По его мнению, музыка – скорее дорогое увлечение, чем гарантированный источник дохода.

"Музыка – это не заработок, а дорогая игрушка. Вы просто играете. Тот, кто пробовал петь и поет, тот знает, что это дорого", – отметил шоумен.

По его мнению, музыка – это... Источник: instagram.com/dyadya_jora Развернуть

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