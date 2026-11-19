"Два рази просити не буду": Елена Мозговая вспомнила разговор с сыном Софии Ротару, после которого больше не приглашает звезду выступать

Продюсер Елена Мозговая в свое время хотела пригласить певицу Софию Ротару на концерт памяти ее отца, композитора Николая Мозгового. Однако после разговора с сыном артистки Русланом Евдокименко получила вежливый отказ.

Повторно обращаться к легендарной певице она не стала, объяснив свое решение принципом: "Дон Корлеоне дважды не просит". Об этой истории Мозговая рассказала в комментарии ТСН.

Разговор состоялся после выступления сестры Софии Ротару, Аурики, на концерте "Мой Music Hall", где журналистка поинтересовалась, пыталась ли продюсер привлечь к мероприятию и саму 78-летнюю артистку.

"Я запрошувала її один раз, коли тато помер, на концерт-пам'яті тата (ймовірно, мова про "Вечір пам'яті" у 2011-му. – Ред.). Я розмовляла з Русланом, її сином, але вони красиво відмовили. А я ж "Дон Корлеоне двічі не просить", тому я не просила вдруге", – вспомнила Олена Мозгова.

Повторно обращаться к легенд... Источник: скриншот Развернуть

Напомним, после начала полномасштабной войны София Ротару прекратила концертную деятельность и редко появляется в публичном пространстве. Сейчас певица живет в собственном доме в Конча-Заспе под Киевом, где проводит время с семьей и занимается садом и огородом.

Об этом в апреле 2026 года рассказывала ее сестра Аурика Ротару. Она также высказала мнение, что во время войны София Михайловна вряд ли вернется на сцену. В то же время окончательного ответа относительно концертных планов артистки после завершения боевых действий в семье пока не давали.

После начала полномасштабной... Источник: instagram.com/sofiarotaru.official Развернуть

Ранее также телеведущий Алексей Суханов, который общается с окружением Ротару, предполагал, что певица хотела бы пообщаться с публикой, однако сейчас определенные обстоятельства, связанные с ее состоянием, мешают ей это сделать.

Как сообщал OBOZ.UA, София Ротару обзавелась элитным автомобилем с "блатными" номерами во время большой войны.