"Глупостей делать не будет": родители экс-жены Остапчука, которую считают победительницей "Холостяка 15", отреагировали на ее участие

Родители украинской юристки Кристины Горняк, бывшей супруги телеведущего Владимира Остапчука, с которым у нее был громкий развод, рассказали, как отнеслись к ее участию в романтическом реалити-шоу "Холостяк 15". Мама и папа признались, что переживали за дочь, ведь не хотели, чтобы она разочаровалась из-за проекта.

Но они доверились ее решению и поддержали в проекте. Об этом родители Горняк, которую "подозревают" в победе на проекте, рассказали в комментарии Наталье Тур.

Мать юристки отметила, что решение Горняк попробовать себя в популярном шоу стало для семьи поводом для волнения.

"Мы всегда уважаем ее планы. Мы поддерживаем ее в любой ситуации, потому что знаем, что она глупостей не будет делать. Радовались ли мы? Не могу так сказать", – поделилась женщина.

Отец Кристины Горняк также признался, что семья прежде всего переживала за дочь. По его словам, участие в реалити-шоу сопряжено с различными ситуациями и непредвиденными обстоятельствами, поэтому волнение было вполне естественным.

Мать юристки добавила, что боялась увидеть дочь расстроенной. Сначала женщина даже предполагала, что Кристина может быстро покинуть шоу.

Мать юристки добавила, что б... Источник: instagram.com/kristygor Развернуть

"Я не хочу, чтобы она впадала в отчаяние. А она такая маленькая, худенькая. Я посмотрела на партнера, ростом 2 метра 12 см. Подумала: "Боже, она первой вылетит из проекта". Слава Богу, что нет. Так что мы радуемся. Молодец", – сказала она.

Слухи об участии бывшей жены Остапчука в романтическом реалити-шоу начали распространяться сразу после начала съемок нового сезона. В сентябре 2026 года блогер-сплетник Богдан Беспалов заявил, что его источники называют именно Горняк победительницей 15-го сезона шоу.

"Очень интересно. Очень. Наши источники говорят, что Горняк победила в "Холостяке-15". Изучаем информацию", – написал он.

Слухи об участии бывшей жены... Источник: instagram.com/kristygor Развернуть

Тогда дополнительное внимание к юристке привлекло ее длительное отсутствие в соцсетях. После нескольких месяцев молчания она вернулась к подписчикам с постом, в котором намекнула, что за это время в ее жизни накопилось немало новостей. В то же время сама Кристина публично не подтверждала слухи о победе в шоу.

Главным героем 15-го сезона "Холостяка" стал украинский баскетболист Вячеслав Кравцов. Премьера шоу запланирована на 16 октября 2026 года.

Ранее OBOZ.UA писал, что Григорий Решетник раскрыл закулисье "Холостяка". Активная работа команды шоу начинается задолго до старта съемочного процесса.