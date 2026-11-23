Драко Малфой из "Гарри Поттера" ошеломил украинского воина, который 4 года провел в плену: его подарок довел до слез весь зал

Британский актер Том Фелтон, сыгравший Драко Малфоя в фильмах о Гарри Поттере, подготовил особенный сюрприз для украинского военнослужащего Александра Иванова. Морской пехотинец, который провел в российском плену более четырех лет и поддерживал себя и побратимов историями о волшебном мире Джоан Роулинг, получил от кинозвезды приглашение в Лондон.

Актер предложил ему посетить студию, где снимали культовую киносагу. Видеообращение Фелтона показали 21 ноября во Львове во время благотворительного вечера "Синее платье" общественной деятельницы Ярославы Гресь, а видео с события распространили в Instagram.

В обращении Фелтон не только пригласил украинца на экскурсию, но и пошутил о его принадлежности к факультету Слизерин в Хогвартсе – факультету, где учился Драко Малфой.

"Я верю, что ты слизеринец. Я не записываю такие обращения для пуффендуйцев. Но, кажется, у нас есть хорошие новости от Ярославы. Не хотел бы ты отправиться на экскурсию в студию Гарри Поттера в Лондоне? Да, друг, это приглашение именно для тебя. Ты своими глазами увидишь места, где снимали фильмы. Надеюсь, на твоем лице будет широкая улыбка. И я обязательно прислушаюсь ко всем слизеринским приветствиям. Жизнь в Хогвартсе только начинается", – сказал Том Фелтон.

Александр Иванов признался в своем Instagram, что до сих пор не может поверить в произошедшее. По его словам, еще в 2021 году он вряд ли мог представить, что когда-нибудь получит личное видеообращение от актера, сыгравшего одного из самых известных персонажей его любимой киносаги.

"Примерно так со стороны сегодня выглядела магия... Как сказала мне одна женщина, такое чувство, будто нарушился какой-то кармический порядок. Ну скажите мне кто-нибудь в 2021 году, что Том Фелтон будет записывать для меня видео? То, что у меня нет слов и я потрясен, – это вообще ничего не сказать!" – поделился военный.

Реакция военного. Источник: скриншот

Напомним, майор морской пехоты и защитник Мариуполя Александр Иванов попал в руки оккупантов в 2022 году после боев на заводе Ильича. В плену, где украинским военнопленным запрещали разговаривать друг с другом, он шепотом пересказывал побратимам сюжеты всех семи книг Джоан Роулинг. Эти истории помогали им хотя бы ненадолго отвлечься от ужасных условий и не терять надежду.

Александр провел в плену четыре года, один месяц и три дня. 15 мая 2026 года он вернулся домой во время обмена пленными. Как сообщает издательство А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, о его истории узнала даже автор "Гарри Поттера" Джоан Роулинг. Она отправила украинскому морпеху личное письмо и экземпляр первой книги цикла "Гарри Поттер и философский камень" со своим автографом.

Александр провел в плену чет... Источник: instagram.com/mr_admiral_1993 Развернуть

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