Дочь священника-победителя "Голоса страны" развернула все кресла, но не пошла по стопам папы: кого из тренеров она выбрала

В 2017 году победителем "Голоса страны" стал священник Александр Клименко, а теперь за "золото" 14-го сезона талант-шоу попробует побороться его дочь, 17-летняя Анна Клименко. Девушка произвела настоящий фурор на этапе слепых прослушиваний, ведь смогла развернуть все тренерские кресла, однако решила не до конца идти по стопам отца, который попал в команду Тины Кароль.

Своим наставником в проекте Анна Клименко выбрала Дмитрия Монатика, который, кстати, нажал кнопку последним из четырех коллег. Об этом стало известно из записи выступления юной исполнительницы, которая появилась на YouTube-канале шоу.

Анна Клименко исполнила на сцене "Голоса страны" англоязычный трек Златы Огневич One Day. С первых секунд выступления тренеры были впечатлены сильным вокалом девушки, а Артем Пивоваров решил не терять времени и первым нажал красную кнопку. За ним свое кресло развернула Тина Кароль, а на последних секундах аналогичное решение приняли Наталья Могилевская и Дмитрий Монатик.

Анна Клименко впечатлила тре... Источник: Скриншот Развернуть

Когда Анна Клименко завершила свое выступление, между тренерами началась небольшая словесная борьба, направленная на то, чтобы девушка пошла именно в их команду. Сразу бросилось в глаза, что дочери священника-победителя "Голоса страны" было нелегко сделать свой выбор, поэтому Дмитрий Монатик решил немного разрядить обстановку. Он поднял листок с надписью: "Идите ко мне!", что на мгновение рассмешило Анну Клименко, и в итоге она выбрала именно этого артиста своим наставником.

Девушка развернула все тренерские кресла. Источник: Скриншот

"В последнее время я часто слушала его (Дмитрия Монатика. – Ред.) песни, и у меня просто мурашки бежали", – прокомментировала свой выбор девушка.

Клименко пошла в команду к Дмитрию Монатику. Источник: Скриншот

Кстати, Анна Клименко не впервые выходит на сцену шоу. Она выступала на слепых прослушиваниях "Голоса. Дети", но не смогла попасть в команду ни к одному из тренеров.

Ганна Клименко потерпела неу... Источник: instagram.com/goloskrainy_official Развернуть

Что известно об Александре Клименко

Александр Клименко прошел обряд хиротонии в 2007 году после окончания Киевской духовной академии и семинарии. Митрополит Владимир посвятил его в сан диакона в Свято-Успенском соборе Киево-Печерской лавры, а через четыре года – в священный сан.

Клименко пел еще с юности, а вот выйти со своим талантом на публику решился в 2017-м, приняв участие в "Голосе страны". На этапе слепых прослушиваний он развернул все четыре тренерских кресла и решил пойти в команду Тины Кароль. Священник дошел до финала и смог одержать победу, исполнив композицию "Чорнобривці".

Однако триумф в талант-шоу был не единственным инфоповодом, из-за которого Александр Клименко оказывался в центре внимания общественности. В 2017 году в сети "всплыл" пост, где священник назвал Героев Небесной Сотни "безумцами". Такое высказывание мгновенно вызвало возмущение украинцев, поэтому Клименко вышел на связь, подчеркнув: публикацию он сделал до массовых расстрелов на Майдане Независимости.

"Текст был реакцией на выступление одного из политиков, который сказал, как мне кажется, ужасную и безответственную псевдогероическую фразу: "Пуля в лоб – так пуля в лоб". Это псевдогероизм, когда человек не собирается подставлять свой лоб, но этой фразой подогревает кровь у тех людей, которые верят в ту или иную идею. И меня очень возмутило, как можно быть настолько безответственным, чтобы бросать людей на самопожертвование", – говорил победитель шоу.

Кстати, по имеющейся информации, Александр Клименко продолжает служить в церкви, которая является частью Московского патриархата.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что 54-летний экс-советник министра Дмитрий Васильев вышел на сцену "Голоса страны" и заставил Тину Кароль аплодировать стоя.