Дочь-копия Джессики Альбы удивила редким выходом: как годами менялась 15-летняя Хейвен, у которой актриса теперь "крадет" личные вещи
Дочь-копия Джессики Альбы уд...
Источник: instagram.com/jessicaalba
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15-летняя Хейвен Уоррен, дочь голливудской актрисы Джессики Альбы, появилась на новом совместном фото с мамой и напомнила публике, что очень похожа на нее. Подросток, унаследовавшая от звезды выразительные черты лица и улыбку, стала чаще появляться в ее публичной жизни.
Черно-белым снимком с дочерью 45-летняя знаменитость поделилась в Instagram. Мама и дочь сидели рядом и позировали перед камерой: Хейвен выбрала леопардовый пиджак, а ее длинные волосы легкими волнами спадали на плечи. Джессика Альба, в свою очередь, появилась в пальто поверх свитера с высоким воротником, дополнив образ крупными очками-авиаторами и серьгами-кольцами.
Джессика Альба с дочерью на показе Fendi.
Источник: instagram.com/jessicaalba
Хейвен – средний ребенок Джессики Альбы и ее бывшего мужа, кинопродюсера Кэша Уоррена. Бывшие супруги также воспитывают 18-летнюю Онор и восьмилетнего Хейза.
Хейвен – средний ребенок Дже...
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Как пишет Hello!, младшая дочь с годами все больше напоминает знаменитую маму, хотя в ее внешности есть одно заметное отличие – рыжие волосы. Сама актриса ранее признавалась, что удивилась такому цвету волос дочери.
Джессика Альба с дочерью в 2021 году
Со временем девушка обрела чувство стиля и поэтому иногда сама подбирает своей маме Джессике модные образы, а актриса с радостью этим пользуется. В начале 2026 года звезда рассказала, что одолжила вещи из гардероба подростка для тематической вечеринки Пэрис Хилтон в стиле 2000-х.
Актриса одолжила вещи из гар...
Источник: instagram.com/jessicaalba/
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Тогда Альба появилась в майке с принтом из звезд, коричневой мини-юбке и сапогах до колена. Она оголила живот, отдавая дань временам своей молодости.
Семья Джессики Альбы в 2018 году
В последний раз в феврале 2026 года Гейвен сопровождала мать на показе Fendi во время Недели моды в Милане (Италия). Тогда они выбрали контрастные образы: актриса появилась в черном костюме, а ее дочь – в белом комплекте.
Джессика Альба с дочерьми в 2017 году
Джессика Альба с дочерью в 2016 году
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