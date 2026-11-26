Дочь-копия Джессики Альбы удивила редким выходом: как годами менялась 15-летняя Хейвен, у которой актриса теперь "крадет" личные вещи

15-летняя Хейвен Уоррен, дочь голливудской актрисы Джессики Альбы, появилась на новом совместном фото с мамой и напомнила публике, что очень похожа на нее. Подросток, унаследовавшая от звезды выразительные черты лица и улыбку, стала чаще появляться в ее публичной жизни.

Черно-белым снимком с дочерью 45-летняя знаменитость поделилась в Instagram. Мама и дочь сидели рядом и позировали перед камерой: Хейвен выбрала леопардовый пиджак, а ее длинные волосы легкими волнами спадали на плечи. Джессика Альба, в свою очередь, появилась в пальто поверх свитера с высоким воротником, дополнив образ крупными очками-авиаторами и серьгами-кольцами.

Джессика Альба с дочерью на показе Fendi. Источник: instagram.com/jessicaalba

Хейвен – средний ребенок Джессики Альбы и ее бывшего мужа, кинопродюсера Кэша Уоррена. Бывшие супруги также воспитывают 18-летнюю Онор и восьмилетнего Хейза.

Хейвен – средний ребенок Дже... Развернуть

Как пишет Hello!, младшая дочь с годами все больше напоминает знаменитую маму, хотя в ее внешности есть одно заметное отличие – рыжие волосы. Сама актриса ранее признавалась, что удивилась такому цвету волос дочери.

Джессика Альба с дочерью в 2021 году

Со временем девушка обрела чувство стиля и поэтому иногда сама подбирает своей маме Джессике модные образы, а актриса с радостью этим пользуется. В начале 2026 года звезда рассказала, что одолжила вещи из гардероба подростка для тематической вечеринки Пэрис Хилтон в стиле 2000-х.

Актриса одолжила вещи из гар... Источник: instagram.com/jessicaalba/ Развернуть

Тогда Альба появилась в майке с принтом из звезд, коричневой мини-юбке и сапогах до колена. Она оголила живот, отдавая дань временам своей молодости.

Семья Джессики Альбы в 2018 году

В последний раз в феврале 2026 года Гейвен сопровождала мать на показе Fendi во время Недели моды в Милане (Италия). Тогда они выбрали контрастные образы: актриса появилась в черном костюме, а ее дочь – в белом комплекте.

Джессика Альба с дочерьми в 2017 году

Джессика Альба с дочерью в 2016 году

Ранее OBOZ.UA писал, что легендарный Джон Траволта вывел в свет единственную дочь, которую раньше называли "пухленькой".