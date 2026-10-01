Дочь Гвинет Пэлтроу, которая мечтает стать актрисой, дебютировала в качестве модели: как выглядела "маленькая копия" голливудской звезды. Фото

Дочь голливудской актрисы Гвинет Пэлтроу – 22-летняя Эппл Мартин – дебютировала на подиуме во время Недели моды в Париже. Светская львица стала звездой показа французского модного дома Chloé, поразив публику невероятным сходством со своей знаменитой мамой.

Эппл Мартин продефилировала в элегантном белом платье с вырезом на декольте и объемными рукавами, украшенном английской вышивкой (broderie anglaise) по всей длине. Наряд девушки является частью коллекции бренда The Obsession, которая излучает "бохо-шик" и придает новое дыхание культовым вещам из 60-х и 70-х, пишет Daily Mail.

Еппл Мартін вийшла на подіум... Развернуть

Стоит отметить, что Эппл Мартин начала сотрудничать с Chloé еще в мае. Она откровенно призналась, что участие в кампейне бренда стало для нее "осуществлением мечты", и не скрывала искреннего восторга от коллекции.

Еппл Мартін виросла "копією" зіркової мами Источник: instagram.com/gwynethpaltrow

Гвинет Пэлтроу также решила обратить внимание на это карьерное достижение дочери, ведь поздравила ее с днем рождения, использовав фотографию именно с этой съемки. Уже летом Chloé официально объявили Эппл Мартин лицом бренда.

Гвінет Пелтроу показала кадр... Источник: instagram.com/gwynethpaltrow Развернуть

Сейчас дочь актрисы развивается в сфере искусства, хотя сначала хотела стать юристом. Она окончила Университет Вандербильта – одно из самых престижных частных учебных заведений в США, после чего решила пойти по стопам Гвинет Пэлтроу.

"Я очень хотела бы играть в театре, потому что невероятно его люблю. Конечно, я еще никогда не снималась в кино, но стараюсь участвовать в студенческих фильмах. Я с детства была "ребенком театра". Я не хочу быть певицей. Я люблю мюзиклы, но самой выходить на сцену для выступления мне очень страшно. Я люблю танцевать и люблю играть. Моя мечта – стать актрисой", – поделилась Эппл Мартин, которая уже подписала контракт с ведущим голливудским агентом.

Донька Гвінет Пелтроу мріє стати акторкою Источник: instagram.com/applemartin

Как ранее писал OBOZ.UA, реализоваться в сфере моделинга решил и сын Гвинет Пэлтроу – Мозес Мартин. Он снялся в рекламной кампании бренда Burberry под названием "Побег в сельскую местность".