Дочь неизлечимо больного Брюса Уиллиса показала редкое фото "крепкого орешка" вблизи: с каждым годом йому становится хуже

Дочь голливудской звезды Брюса Уиллиса, 32-летняя Таллула, опубликовала редкий снимок с отцом, который практически не появляется на публике из-за лобно-височной деменции. На новом снимке 71-летний "крепкий орешек" сидит рядом с дочерью, а она нежно целует его в макушку.

Фотографией женщина поделилась в Instagram. На снимке 71-летний Уиллис был дома, но даже не смотрел в камеру специально для фото.

Таллула обняла отца и наклонилась к нему для поцелуя, в то время как актер спокойно сидел рядом с ней. Кадр стал одним из немногих свежих фото, на которых можно увидеть звезду "Крепкого орешка" вблизи после серьезных проблем со здоровьем.

Таллула Вілліс з батьком Источник: instagram.com/buuski

Состояние актера заметно изменилось за последние годы. В 2022 году стало известно, что у Брюса Уиллиса афазия – приобретенное нарушение речи, вызванное повреждением определенных участков мозга, а в 2023-м его семья сообщила о диагнозе – лобно-височной деменции. Это неизлечимое заболевание, которое влияет, в частности, на речь и поведение человека.

В то же время близкие актера постоянно подчеркивают, что не оставляют его одного и проводят с отцом время. У Брюса Уиллиса есть три дочери от брака с Деми Мур – Румер, Скаут и Таллула, а также двое младших детей от жены Эммы Хеминг – Мэйбл и Эвелин.

Брюс Вілліс був поруч із дон... Источник: James x Schulze для Vogue Развернуть

В последнее время Уиллис несколько раз появлялся на редких семейных снимках. В августе актер присутствовал на камерной свадьбе Таллулы, которая состоялась во дворе ее дома в Айдахо. Тогда Vogue опубликовал фото, на котором дочь прислонила голову к плечу отца, а ее муж Джастин Эйси держал Брюса за руку.

Еще одно публичное появление Уиллиса состоялось в июне. Тогда Эмма Хеминг показала видео по случаю своего 50-летия, на котором муж поздравил ее с днем рождения. Актер спел для любимой Happy Birthday, предварительно вдохнув гелий из воздушного шарика, а затем даже станцевал.

Актор втратив свою спортивну форму

Ранее OBOZ.UA писал, что Эмма Хеминг также рассказывала о состоянии мужа и опровергала распространенное представление о том, что лобно-височная деменция обязательно означает потерю памяти. По ее словам, Брюс помнит своих близких, хотя болезнь существенно повлияла на его речь и коммуникацию.