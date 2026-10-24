Дмитрий Дикуcар прервал долгое молчание в свой день рождения и оставил важное послание украинцам. Фото

Хореограф и защитник Украины Дмитрий Дикуcар в последний раз появлялся на публике в конце 2025 года, когда занял кресло судьи шоу "Танцы со звездами", однако наконец то нарушил молчание. В свой 41-й день рождения знаменитость вышел на связь в сети и обратился к согражданам с важным призывом – верить в победу родной страны.

Послание украинцам танцор-воин оставил в своем Instagram. Дмитрий Дикуcар также поделился свежим фото, на котором предстал перед камерой в военной форме и с легкой улыбкой на лице. На редком кадре можно увидеть, что война оставила свой "отпечаток" на внешности хореографа: у него появилось значительно больше седых волос.

"Просто хочу напомнить, что люблю вас, и сказать: верьте в победу, как я в нее верю!", – написал артист.

Дмитрий Дикусар обратился к... Источник: instagram.com/dikusar_dmitriy Развернуть

Кратким постом Дмитрий Дикусар вызвал бурные эмоции у своих подписчиков. Украинцы обратились к хореографу с самыми теплыми пожеланиями и, конечно, поблагодарили за службу:

"С днем рождения, Димчик! Пусть этот год станет для тебя не "еще одним", а "тем самым".

"Берегите себя. Верим в вас и в Украину".

"С днем рождения, Дима. Будь нам здоров и невредим. И спасибо за все".

"Присылайте сюда весточки почаще. Каждый раз радуюсь, когда вижу ваш новый пост. Верим в победу, спасибо за защиту Украины".

В сети хореографа-воина побл... Развернуть

Напомним, что Дмитрий Дикусар пополнил ряды Вооруженных сил Украины 27 февраля 2022 года. С того момента артист свел свое присутствие в публичном пространстве к минимуму, но все же время от времени радует поклонников искренними постами.

В день своего 38-летия, например, танцор-воин заговорил о кардинальных переменах в жизни. Дикусар заметил, что имел "выступление" со своей командой, правда, не на привычном паркете, а на поле боя, от чего россиянам "было больно".

Танцор редко появляется в пу... Источник: instagram.com/dikusar_dmitriy Развернуть

А вот в 2025 году знаменитость не смог обойти стороной громкий скандал в Белом доме, когда журналисты из окружения Дональда Трампа оконфузились вопросом об отсутствии делового наряда у президента Украины Владимира Зеленского. Он опубликовал фото в военной форме, а поверх нарисовал галстук, продемонстрировав, какие "костюмы" на самом деле носят украинские мужчины во время войны.

Дикусар показал, какие "кост... Источник: instagram.com/dikusar_dmitriy Развернуть

Ранее OBOZ.UA рассказал, почему друзья волнуются за Дмитрия Дикусара, который отказался от комфортной жизни ради защиты Родины.