Дети Степана Гиги впервые прокомментировали конфликт вокруг его имени и объяснили, почему возникло недопонимание с артистами

Дочь народного артиста Украины Степана Гиги Квитослава впервые публично отреагировала на скандал, вспыхнувший из-за исполнения его хитов другими певцами. Семья уверяет, что не собиралась никого обидеть, а недоразумение возникло из-за разногласий между договоренностями организаторов концерта памяти и ожиданиями некоторых участников.

Однако объяснения не убедили украинцев: семью обвинили в перекладывании ответственности и избирательном отношении к артистам. Заявление Квитослава опубликовала в Threads. По ее словам, организацией концерта памяти отца в Киеве занимались люди, которые сотрудничали с ним несколько лет.

Объяснение Квитославы Гиги. Источник: скриншот

Именно они якобы вели переговоры с исполнителями, их менеджерами и согласовывали условия участия. В это время семья переживала утрату близкого человека и доверилась знакомым организаторам.

"К сожалению, уже после концерта выяснилось, что между ожиданиями отдельных артистов и тем, о чем нам сообщали, есть расхождения. Для нас это тоже стало неожиданностью. Мы никогда не ставили целью кого-либо обидеть или обесценить труд артистов. Напротив, искренне благодарны каждому, кто присоединился к чествованию памяти нашего папы", – написала дочь певца.

Она также подчеркнула, что песни Степана Гиги – результат его многолетнего труда и творческое наследие, за которое теперь отвечает семья. Квитослава заверила, что близкие артиста открыты к диалогу и готовы цивилизованно разрешать споры, хотя некоторым исполнителям, по их словам, пригрозили судом.

Объяснение Квитославы Гиги. Источник: скриншот

"И больше всего нам хотелось бы, чтобы имя Степана Гиги объединяло людей вокруг музыки, а не становилось поводом для споров", – подытожила она.

Однако в заявлении Квитославы Гиги не было ни единого объяснения по поводу угроз судом и никакой конкретики относительно возмущения некоторых артистов – FIЇNKA и Николаса Кармы.

С чего начался конфликт

Скандал вспыхнул после того, как певица FIЇNKA рассказала в интервью о недоразумении с семьей Степана Гиги из-за обновленной версии его хита "Вівтар". По словам артистки, ей предложили исполнить композицию на концерте памяти певца, а позднее стороны согласовали возможность официального релиза песни. В то же время, как утверждала исполнительница, она не имела права петь ее на других концертах.

Ситуация обострилась, когда FIЇNKA узнала, что Нікіта Кісельов, который также перепел "Вівтар", выпустил собственную версию композиции и исполняет ее вживую. По словам певицы, представители семьи Гиги сообщили ей, что из-за использования песни у артиста якобы возникли судебные проблемы.

FIЇNKA запретили исполнять т... Источник: Скриншот Развернуть

Однако сам Киселев опроверг эту информацию. Он заявил, что у него есть все необходимые документы для использования композиции, а на момент его комментария никаких судебных разбирательств по поводу исполнения "Вівтаря" не было.

После этого FIЇNKA публично обвинила представителей семьи Гиги в том, что они ввели ее в заблуждение. Она подчеркнула, что придерживалась предварительных договоренностей, тогда как информация о якобы суде с Киселевым оказалась неправдивой.

Родственники Гиги сообщили п... Источник: instagram.com/nikitakiselov Развернуть

О похожей ситуации рассказал и блогер Николас Карма. По его словам, во время разговора с Квитославой он также услышал, что семья планирует разбираться с Киселевым из-за использования "Вівтаря", прежде чем вернуться к вопросу о разрешении на выпуск другой перепетой композиции – "Достигають вишні".

Как украинцы отреагировали на заявление Квитославы Гиги

Объяснение дочери Степана Гиги вызвало неоднозначную реакцию. Часть пользователей подчеркнула, что семья имеет право распоряжаться творческим наследием артиста и самостоятельно определять условия использования его песен. Но большинство не поняло, почему одним исполнителям разрешают исполнять композиции, а другие сталкиваются с ограничениями.

В частности, в комментариях пользователи поставили под сомнение версию о том, что проблема возникла исключительно из-за организаторов концерта памяти.

"Просто смешно, почему одним артистам можно петь, а другим нет. Если нельзя, то нельзя. И не нужно сваливать почти всю ответственность на организаторов концерта памяти", – написал один из комментаторов.

Как украинцы отреагировали н... Источник: скриншот Развернуть

Другие упомянули о расходах исполнителей, которые готовили собственные версии композиций, надеясь на их последующий релиз.

"Тогда дайте артистам спокойно выпустить песни или как-то компенсируйте их колоссальные материальные расходы", – возмутился пользователь.

Некоторые комментаторы также обратили внимание на то, что запреты могут препятствовать популяризации музыки Степана Гиги среди новой аудитории.

Как украинцы отреагировали н... Источник: скриншот Развернуть

"Вы хотите похоронить хиты отца вместе с ним? Или какова ваша цель? Песни будут жить, пока их будут петь", – говорится в одной из публикаций.

В то же время нашлись и те, кто встал на защиту семьи, напомнив, что право распоряжаться творческим наследием не означает автоматического разрешения на использование песен всеми исполнителями.

Однако самые острые комментарии касались именно объяснения Квитославы о роли организаторов. Часть аудитории считает, что оно не отвечает на главный вопрос: почему разным артистам озвучивали разные условия и действительно ли семья не знала об этих договоренностях.

Как украинцы отреагировали н... Источник: скриншот Развернуть

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