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Где смотреть Детское Евровидение 2026: когда начнется финал, как проголосовать за Украину и полный список участников

Анастасия Какун

24 октября состоится финал Д...

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Уже сегодня, 24 октября, станет известно имя победителя международного песенного конкурса Детское Евровидение 2026. Представители 16 стран, среди которых и украинская артистка Эрика Колесниченко, выйдут на крупнейшую арену Мальты MFCC в поселке Та-Кали и своими зажигательными выступлениями попытаются доказать, что достойны главной награды – хрустального микрофона.

Трансляцию грандиозного шоу традиционно обеспечит "Суспільне Мовлення" в разных форматах. Все, что нужно знать о решающем этапе конкурса, расскажет OBOZ.UA.

Где и когда смотреть финал

Онлайн-трансляция финала Детского Евровидения 2026 начнется в 22:00 по киевскому времени. Шоу будет доступно для просмотра на нескольких площадках:

Финал Детского Евровидения 2...

Источник: junior.eurovision.ua

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Каждая из платформ обеспечит показ конкурса с переводом на жестовый язык. Комментировать финал и задавать энергичный темп будет бессменный ведущий Евровидения в Украине Тимур Мирошниченко.

Как поддержать Украину

В отличие от взрослой версии конкурса, правила Детского Евровидения не запрещают голосовать за представителя своей страны. Соответственно, украинцы могут поддержать 12-летнюю Эрику Колесниченко в важный день. Юная певица выйдет на сцену под номером 11 с песней NOT A LULLABY.

Голосование будет проходить онлайн в два этапа на сайте JESC.TV. Первый начался 24 октября в 00:59 по киевскому времени и продлится до 21:59 этого же дня. Линии для голосования временно закроют непосредственно перед началом финала, а после завершения всех выступлений еврофанам дадут еще около 15 минут, чтобы поддержать фаворита.

Украинцы могут проголосовать...

Источник: Corinne Cumming / EBU

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Триумфатора Детского Евровидения 2026 традиционно объявят после подсчета баллов от национального жюри и зрителей. Их голоса распределятся в соотношении 50% на 50%.

Порядок выступлений финалистов и их песни

  1. Нидерланды: Мария Драган – Stronger Together
  2. Кипр: Гарри Георгиу – Who I Can Be
  3. Португалия: Сальвадор Рио – Alma
  4. Черногория: Мия Вуйович – Muzika nas spaja
  5. Сан-Марино: Виоламари – Ruota panoramica
  6. Франция: Алек – Comment tu vas?
  7. Польша: Виктор Сас – Gravity
  8. Армения: Наре – BOO!
  9. Мальта: Беппе Каруана – Blue Bird
  10. Италия: Матео Труллу – Che Cos’è l’Amore?
  11. Украина: Эрика Колесниченко – NOT A LULLABY
  12. Северная Македония: Ана Стояноска – Idnata jas
  13. Ирландия: Калеб Кирван и Наоми Гриббен – Níos láidre
  14. Албания: Эслин Курти – Kërce me mua
  15. Грузия: Давит Ломидзе – Sun on the Rooftops
  16. Испания: Лукас Паулано – Cuore bello (te quiero, te quiero)

В финале конкурса встретятся...

Источник: instagram.com/junioreurovision

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Ранее OBOZ.UA рассказал, что журналист-еврофан раскрыл горькую правду о Евровидении и о том, как иностранцы воспринимают Украину на конкурсе.

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