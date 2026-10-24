Где смотреть Детское Евровидение 2026: когда начнется финал, как проголосовать за Украину и полный список участников
24 октября состоится финал Д...
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Уже сегодня, 24 октября, станет известно имя победителя международного песенного конкурса Детское Евровидение 2026. Представители 16 стран, среди которых и украинская артистка Эрика Колесниченко, выйдут на крупнейшую арену Мальты MFCC в поселке Та-Кали и своими зажигательными выступлениями попытаются доказать, что достойны главной награды – хрустального микрофона.
Трансляцию грандиозного шоу традиционно обеспечит "Суспільне Мовлення" в разных форматах. Все, что нужно знать о решающем этапе конкурса, расскажет OBOZ.UA.
Где и когда смотреть финал
Онлайн-трансляция финала Детского Евровидения 2026 начнется в 22:00 по киевскому времени. Шоу будет доступно для просмотра на нескольких площадках:
- телеканале и сайте "Суспільне Культура";
- сайте "Євробачення в Україні".
Финал Детского Евровидения 2...
Источник: junior.eurovision.ua
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Каждая из платформ обеспечит показ конкурса с переводом на жестовый язык. Комментировать финал и задавать энергичный темп будет бессменный ведущий Евровидения в Украине Тимур Мирошниченко.
Как поддержать Украину
В отличие от взрослой версии конкурса, правила Детского Евровидения не запрещают голосовать за представителя своей страны. Соответственно, украинцы могут поддержать 12-летнюю Эрику Колесниченко в важный день. Юная певица выйдет на сцену под номером 11 с песней NOT A LULLABY.
Голосование будет проходить онлайн в два этапа на сайте JESC.TV. Первый начался 24 октября в 00:59 по киевскому времени и продлится до 21:59 этого же дня. Линии для голосования временно закроют непосредственно перед началом финала, а после завершения всех выступлений еврофанам дадут еще около 15 минут, чтобы поддержать фаворита.
Украинцы могут проголосовать...
Источник: Corinne Cumming / EBU
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Триумфатора Детского Евровидения 2026 традиционно объявят после подсчета баллов от национального жюри и зрителей. Их голоса распределятся в соотношении 50% на 50%.
Порядок выступлений финалистов и их песни
- Нидерланды: Мария Драган – Stronger Together
- Кипр: Гарри Георгиу – Who I Can Be
- Португалия: Сальвадор Рио – Alma
- Черногория: Мия Вуйович – Muzika nas spaja
- Сан-Марино: Виоламари – Ruota panoramica
- Франция: Алек – Comment tu vas?
- Польша: Виктор Сас – Gravity
- Армения: Наре – BOO!
- Мальта: Беппе Каруана – Blue Bird
- Италия: Матео Труллу – Che Cos’è l’Amore?
- Украина: Эрика Колесниченко – NOT A LULLABY
- Северная Македония: Ана Стояноска – Idnata jas
- Ирландия: Калеб Кирван и Наоми Гриббен – Níos láidre
- Албания: Эслин Курти – Kërce me mua
- Грузия: Давит Ломидзе – Sun on the Rooftops
- Испания: Лукас Паулано – Cuore bello (te quiero, te quiero)
В финале конкурса встретятся...
Источник: instagram.com/junioreurovision
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Ранее OBOZ.UA рассказал, что журналист-еврофан раскрыл горькую правду о Евровидении и о том, как иностранцы воспринимают Украину на конкурсе.