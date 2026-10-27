Даша Астафьева резко обратилась к хейтерам после Радиодиктанта. Видео

Украинская певица, волонтер и популяризатор чтения Даша Астафьева иронично ответила своим критикам после прочтения Радиодиктанта национального единства 2026 года. В прямом эфире артистка бросила ручку на стол и произнесла фразу, знакомую многим еще со школьных лет.

Речь идет о выражении "Встал и вышел", которое учителя нередко использовали, когда ученики срывали уроки или мешали другим. Однако на этот раз Астафьева обратилась так к собственным хейтерам, а ее реакция также стала отсылкой к песне "Вчителька" группы "Курган & Agregat". Инцидент произошел во время прямого эфира Радиодиктанта национального единства, который состоялся 27 октября ко Дню украинской письменности и языка.

Когда артистку спросили о впечатлениях после начитки текста, она с ироничным выражением лица бросила ручку на стол и сказала: "Я хочу сказать всем своим хейтерам: встал и вышел".

Интересно, что строка "Встал и вышел" звучит в песне "Вчителька", которую Астафьева исполняла вместе с "Курган & Agregat". Певица поддерживает дружеские отношения с участниками группы, а также неоднократно снималась с ними в юмористических видео.

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В частности, в марте 2026 года артистка вернулась к музыке ради благотворительного сбора. Вместе с "Курган & Agregat" она записала украиноязычную версию хита "Машина", который в свое время исполняла группа NikitA. Композиция, вышедшая в 2008 году, зазвучала по-новому, а клип стал частью кампании по сбору средств для украинских военных.

Ранее Астафьева уже отвечала на критику из-за своего участия в Радиодиктанте. Часть пользователей возмутилась тем, что читать текст поручили бывшей модели и певице, вспоминая ее съемки для Playboy, прежнее общение на русском языке и сценическое прошлое.

Артистка с иронией отреагировала на упреки, собрав типичные претензии в своем посте. Она также высмеяла критику из-за своего имени и озвучивания аудиокниг, подчеркнув абсурдность некоторых аргументов.

Даша Астафьева пригласила вс... Источник: Instagram / @da_astafieva Развернуть

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в этом году Радиодиктант национального единства имел название "Лист, який не закінчується". Его автором стал писатель и ветеран Артур Дронь, а текст читали учитель украинского языка Артур Пройдаков и Даша Астафьева.