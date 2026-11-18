Чем живут шестеро внуков и одна внучка Назария Яремчука, которых очень редко выводят на публику

В семье легендарного украинского певца Назария Яремчука подрастают семеро внуков – шестеро мальчиков и одна девочка. Их родители, сыновья исполнителя Дмитрий и Назар Яремчуки, нечасто показывают детей на публике, однако все же рассказали, чем занимаются наследники и какие у них увлечения.

Обе семьи уделяют много внимания обучению детей. Как рассказали исполнители в интервью ТСН, внуки артиста посещают музыкальную школу, занимаются спортом, изучают языки и математику, а некоторые интересуются компьютерными технологиями. Родители признаются: они стараются дать детям возможность попробовать себя в разных направлениях, чтобы те могли найти занятие по душе.

Назарий Яремчук-младший воспитывает троих детей: сыновей Олеся и Илью, а также дочь Елену. По его словам, школьники посещают много кружков, среди которых есть как спортивные, так и связанные с IT. Кроме того, они учатся в музыкальной школе, играют на фортепиано и поют народные и эстрадные песни. Елена некоторое время также занималась танцами.

"Я стараюсь привить в семье любовь к изучению языков. Ходят в музыкальную школу, играют на фортепиано, поют народные и эстрадные песни. Некоторое время дочь Оленка ходила на танцы. Дети стараются найти себя", – рассказал сын артиста.

Внуки Назария Яремчука. Источник: скриншот выступления

Его брат Дмитрий Яремчук также имеет троих детей, но все они – мальчики. Старшему Назару вскоре исполнится 14 лет, среднему Дмитрию – 10, а младшему Андрею 17 ноября будет 5 лет.

Мальчики увлекаются тхэквондо, музыкой и пением. Также они занимаются математикой и изучают иностранные языки. Дмитрий признается, что у детей много разнообразных занятий, а их интересы часто пересекаются с увлечениями двоюродных брата и сестры.

Дмитрий Яремчук. Источник: скриншот

"Мы с Назаром как-то так вместе. Назар – крестный отец моих детей, я – крестный его детей. Однажды одна кума сказала: "У вас что-то "напряжонка" с фантазией". Нет, это не так, но я знаю, что лучший крестный для моих детей – это мой брат", – поделился артист.

По словам братьев, их дети хорошо общаются между собой, ведь учатся в одной школе и часто видятся. Назар Яремчук-младший отметил, что шестеро двоюродных братьев и сестра находят общие интересы и с удовольствием проводят время вместе.

Назарий Яремчук-младший. Источник: скриншот

К слову, летом 2026 года шестеро внуков Назария Яремчука уже выступили на одной сцене. Они приняли участие в телевизионном проекте "Пісня збирає друзів", где исполнили композицию "Вишиванка". Особое внимание зрителей тогда привлек младший сын Дмитрия – Андрей, который, по словам отца, вел себя на сцене очень искренне и с интересом рассматривал все вокруг.

В то же время дочь Назария Яремчука Мария, которая также стала мамой, сейчас большую часть времени посвящает маленькому ребенку. Поэтому она не сможет приехать на концерт памяти отца, запланированный на 29 ноября. По словам Дмитрия Яремчука, сестра с благодарностью приняла приглашение, однако в этот раз не сможет присоединиться к событию.

Дочь Назария Яремчука Мария... Источник: Instagram/m_yaremchuk Развернуть

"Мы Маричку тоже, конечно, приглашали, она сказала, что ей очень приятно, но, к сожалению, у нее маленький ребенок, мы все сейчас понимаем. Я написал, что жаль, конечно", – рассказал исполнитель.

Напомним, Назарий Яремчук оставил после себя троих детей – Дмитрия, Назара и Марию. Его сыновья продолжили музыкальное дело отца, а шестеро их детей уже имели возможность выйти на сцену.

Дмитрий, Назар и Маричка Яремчуки. Источник: Viva.ua

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Мария Яремчук впервые после родов давала интервью в августе 2024 года. Она почти не выходит в люди, поэтому это появление оказалось редким.