Чем живет сын Потапа и Горовой после отъезда из Украины: элитная школа-пансион и деньги отца. Новые фото

Сын рэпера-беглеца Потапа и продюсера Ирины Горовой – 18-летний Андрей – приоткрыл завесу своей жизни за пределами Украины. Сейчас юноша учится в одной из престижных школ-пансионов Великобритании, где уже успел обзавестись компанией и выстроил довольно насыщенный график.

Судя по новой публикации Андрея Потапенко в Instagram, он совмещает учебу с отдыхом в кругу друзей. Парень поделился фотографиями, сделанными в британской школе, а также памятными моментами с празднования Хэллоуина.

Сын Потапа и Ирины Горовой у... Источник: instagram.com/potapchiq Развернуть

Андрей Потапенко показал сво... Источник: instagram.com/potapchiq Развернуть

Не обошлось в его публикации и без семейного контента. Ирина Горовая навестила сына за границей, и во время совместной прогулки они сделали селфи на фоне мегаполиса.

Горовая встретилась с сыном в Великобритании. Источник: instagram.com/potapchiq

Отметим, что Андрей Потапенко получает образование в частной международной школе-пансионе ACS International School Cobham, расположенной недалеко от Лондона. На ее территории находится большой кампус, где могут жить старшеклассники, а также спортивные объекты и пространства для занятий искусством. Учебное заведение ориентировано на подготовку учеников к поступлению в престижные университеты.

Как рассказывала Ирина Горовая, важную роль в том, что ее сын получил шанс учиться в Великобритании, сыграли его успехи в спорте. Юноша достиг определенных вершин в баскетболе, поэтому получил стипендию и возможность играть за школьную команду.

Юноша учится в ACS Internati... Источник: instagram.com/potapchiq Развернуть

Однако, похоже, эта выплата покрывает лишь часть всей стоимости обучения в ACS International School Cobham. В прошлом году Потап заявлял, что ему придется платить довольно кругленькую сумму за школу сына.

"В Англии будет учиться. Я знаю, сколько это стоит. Мне за это платить. Это дорого, но это возможность выбрать для себя что-то внутри английской системы. Он еще два года будет учиться перед университетом в Англии", – говорил исполнитель.

Кстати, по словам Потапа, именно это учебное заведение для Андрея выбрала Ирина Горовая. На любые вопросы о возможности сменить школу продюсер давала четкий ответ: "Нет, эта самая крутая".

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