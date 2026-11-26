"Очередной варварский прилет по гражданским": Харчишин сообщил, что россияне повредили его второй дом, и резко обратился к Трампу

Лидер группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин снова лично столкнулся с последствиями террористической российской агрессии. Артист сообщил, что в результате вражеского прилета по городку, где он сейчас живет, серьезно пострадал его арендованный дом.

На личной странице в Instagram знаменитость показал жуткие кадры, на которых видно, что после удара пол в недвижимости был усыпан осколками разбитого стекла, а двери искорежило взрывной волной. Как отметил Харчишин, когда он был в туре, российские оккупанты разрушили почти пол-улицы, но, к счастью, обошлось без жертв.

Дом Харчишина поврежден из-за атаки РФ. Источник: instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

"Я не суеверный и не верю в "кармические" совпадения, но мне снова прилетело. Взрывной волной снесло фасадные окна, а бронированные двери влетели в дом. Это случилось несколько дней назад, пока мы были в туре и собирали средства для Сил обороны. Твари разх**чили почти пол-улицы, около двадцати домов, в городке, где мы арендуем жилье. Слава Богу, никто не погиб и физически не пострадал, но имущества уничтожено немало", – отметил музыкант.

Еще большая волна эмоций накрыла Валерия Харчишина, когда, увидев масштабы разрушений, он наткнулся на заявление президента США Дональда Трампа о том, что российский диктатор Владимир Путин его "друг". Звезду сильно возмутило желание американского лидера попытаться выдать обстрелы гражданского населения дронами и ракетами со стороны РФ за "случайность", поэтому он призвал мир тщательнее подходить к выбору глав своих государств.

"Единственное желание, когда он (Трамп. – Ред.) в очередной раз соберется что-то выдавить из своего дерьма, – чтобы ему прилетела та "случайность" так, чтобы глаза открылись. Навсегда. Романтично надеюсь, что человечество сейчас взрослеет. Следовательно, перестанет выбирать представителей правопопулистского люмпен-пролетариата, и мир, наученный Украиной, оттолкнувшись от дна, будет выбирать президентов, а не Трампов и разных интересных публичных лиц. Иначе прилетит. Вопрос времени", – высказался артист.

Артист показал последствия прилета. Источник: instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

В недвижимости певца выбило двери. Источник: instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

Харчишин также выразил надежду, что после всех пережитых испытаний наша страна больше не будет получать руководителей, которые "меняют ядерное оружие на окорочка" и ведутся "на пустые обещания и меморандумы". Вероятно, артист намекнул на Будапештский меморандум 1994 года. Согласно его условиям, Украина официально отказалась от ядерного статуса в обмен на гарантии безопасности со стороны США, Великобритании и России.

"Понятно, что меня очень огорчает этот очередной варварский прилет по гражданским, о котором даже не вспомнит "североамериканский гарант", но это не повод опускать руки. Не дождетесь, проклятые оккупанты!", – добавила знаменитость.

РФ уничтожила дом артиста в Киевской области

Еще в первый год полномасштабной войны Валерий Харчишин потерял свое имущество в городе Гостомель. Враг обстрелял дом исполнителя стоимостью в сотни тысяч долларов, в результате чего недвижимость сгорела дотла. Семья артиста успела эвакуироваться.

В 2022 году Харчишин потерял дом в Гостомеле. Источник: instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

После трагедии лидер "Другої Ріки" решил не ждать компенсации от государства, поэтому самостоятельно собрал все необходимые документы, чтобы зафиксировать потерю. Он обращался в полицию, прокуратуру и зарегистрировался через приложение "Дія". Полностью восстановить недвижимость Харчишин смог в 2025 году, после чего туда вернулись его дети.

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