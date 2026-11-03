Чемпионка мира Дарья Харитонова получила титул Miss International Ukraine и представит Украину в Токио

Финалистка конкурса "Мисс Украина 2025" Дарья Харитонова получила титул "Miss International Ukraine" и будет представлять Украину на международном конкурсе "Miss International", финал которого состоится 25 ноября в Токио, Япония. Об этом сообщает пресс-служба Национального комитета "Мисс Украина".

Чемпионка мира Дарья Харитон... Развернуть

Дарья успешно реализует себя в спорте, тренерской деятельности и модельном бизнесе. Она является чемпионкой мира среди юниоров и чемпионкой Европы среди взрослых по спортивным бальным танцам. Также Дарья развивает собственный бренд одежды Dary Design Studio.

Чемпионка мира Дарья Харитон... Развернуть

Важной частью жизни Дарьи является благотворительная деятельность. Она присоединилась к таким инициативам, как благотворительный эфир "Танцы со звездами" совместно с Superhumans Center, проект Ukrainian Women Unity и Бал храбрых сердец в поддержку центра протезирования U+.

Чемпионка мира Дарья Харитон... Развернуть

Теперь Дарья будет готовиться к новому вызову – представлению Украины на международном конкурсе "Miss International". Событие состоится с 11 по 27 ноября в Токио. Поддержим нашу представительницу и пожелаем ей яркого выступления и победы.