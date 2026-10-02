Боится повторить судьбу отца: Лолита раскрыла истинную причину, почему служит Кремлю, и прикрылась семейной драмой

Российская певица из Мукачево Лолита Милявская заявила, что не хочет уезжать из России, поскольку боится повторить судьбу своего отца Марка Горелика, который в свое время оказался в эмиграции. Предательница Украины утверждает, что он не смог приспособиться к жизни за границей, сильно скучал по родине и в конце концов умер в бедности.

Об этом Милявская рассказала в интервью россиянке Юлии Меньшовой. Певица вспомнила историю отца, чтобы объяснить свое отношение к возможному отъезду из России, где она продолжает жить и работать, несмотря на полномасштабную войну против ее Родины.

Лоліта нібито не за власним... Источник: скриншот Развернуть

"Для меня это новый опыт, но до этого у меня был опыт отца, с которым произошло то же самое и которого заставили уехать из страны. И он не смог выжить в эмиграции из-за невероятной тоски по родине", – сказала артистка.

По словам Лолиты, отца заставили покинуть страну. Милявская добавила, что только спустя годы поняла: она во многом унаследовала отношение отца к родине. Именно поэтому, по ее словам, жизнь в эмиграции для нее стала бы "крестом" на всем, что ей важно.

"Я только потом поняла, что я его наследница. Я человек, который не сможет жить в эмиграции. Для меня это другая жизнь. Это точно "крест" на том, что я люблю, что меня питает, обновляет", – заявила певица.

Горелик был художником-постановщиком и работал в советском кино. Милявская утверждает, что он не был диссидентом, однако после сатирического монолога о грязном ялтинском пляже власти СССР якобы начали воспринимать его как инакомыслящего. Она рассказала, что выступление трижды запрещали, после чего отец оказался за границей.

Лоліта виступає на федеральних каналах Источник: Скриншот

"Он был эмигрантом не по своей воле. Его действительно выслали, и к нему прикрепили ярлык "инакомыслия". А это был просто совершенно обыденный монолог, смешной по тем временам, о грязном ялтинском пляже", – вспомнила Лолита.

По ее словам, после переезда отец не смог адаптироваться к новой жизни. Он не выучил язык, остался без работы и в конце концов умер в нищете. Именно этот опыт, как утверждает Милявская, стал для нее примером того, чего она не хочет пережить.

В то же время Милявская не уточнила, из какой именно страны в свое время был вынужден уехать ее отец. Известно, что Марк Горелик родился в Харькове, работал в советском кинематографе и умер в Москве в 2013 году.

Теперь Лолита использует эту семейную историю, объясняя, почему не хочет оказаться в эмиграции. Она заявила, что не собирается "сокращать себе жизнь" из-за обстоятельств, на которые якобы не в силах повлиять.

Мілявська має проблеми з концертами в РФ Источник: facebook.com/LolitaMilyavskaya

"Есть вещи, которые не зависят от меня, на которые я не могу повлиять. И по какой причине я должна сокращать себе жизнь? Ни по какой. Не хочу. Поэтому пока меня отпустили – гуляю на свободе. Я не претендую ни на чью территорию. И мою не трогайте. Вот и все", – сказала она.

При этом Милявская не отказалась от России даже после начала полномасштабной войны против Украины. Наоборот, она продолжает работать в стране-агрессоре, в то время как Украина еще в январе 2023 года ввела против нее персональные санкции за поддержку российской агрессии.

Ранее OBOZ.UA писал, что предательница Лолита сделала заявление о своей смерти и о том, хочет ли она, чтобы ее похоронили в Украине рядом с родственниками.