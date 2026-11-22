"Богу эта война не нравится": Охлобыстин, который звал россиян на "гойду" в Украину, внезапно прозрел

Российский актер и Z-пропагандист Иван Охлобыстин, который в 2022 году со сцены на Красной площади призывал продолжать войну против Украины возгласами "Гойда", неожиданно заговорил о недовольстве Бога российской террористической агрессией. Он также опубликовал эмоциональное прощание со своей аудиторией, в котором назвал себя "старым придурковатым клоуном", однако позже замел следы и удалил все эти сообщения.

Серия публикаций появилась в его Telegram-канале вечером 20 ноября. Поводом для них, похоже, стала гибель сына близкого друга пропагандиста. По словам Охлобыстина, тело парня уже несколько дней лежит на поле боя, а забрать его невозможно.

Поводом для сообщений стала... Развернуть

"Тело сына нашего друга с 12-го числа лежит на поле. Забрать пока невозможно. Процентов 99, что он погиб. Невозможно описать, что мы чувствуем. Но... Мы не можем позволить себе стать слабыми. Завыть, раскиснуть, впасть в отчаяние. Это будет предательством этого самого мальчика. Что он погиб зря. У нас просто нет выхода, кроме победы. Иначе нам перед Богом не оправдаться", – написал пропагандист.

Впрочем, следующие сообщения Охлобыстина звучали уже значительно менее воинственно. Он заявил, что больше не может ни о чем говорить, попрощался с аудиторией и описал себя как человека, от которого остался лишь "старый придурковатый клоун", доживающий свой срок на такой же старой арене.

"Вот и все! Я больше ни о чем не могу говорить. Молодцы. Постарались. Умеете. Прощайте. Меня больше нет. Есть старый, немного дурноватый клоун, который доживает свой срок на такой же старой арене", – заявил он.

Рупор Кремля описал себя как... Развернуть

В следующем сообщении, которое опубликовал через несколько минут, рупор Кремля добавил: "И напоследок: Богу эта война не нравится".

Через несколько минут все три сообщения исчезли с его канала.

В последнее время публичные заявления Охлобыстина стали заметно отличаться от его прежней безоговорочной поддержки российского вторжения. В ноябре 2025 года актер фактически признал, что даже завершение активной фазы боевых действий не принесет россиянам ожидаемого облегчения. В эфире пропагандистского радио он заявил, что война может перейти в другую стадию, но это ничего не изменит.

Через несколько минут все тр... Развернуть

"Активная фаза может закончиться и в этом году, и в следующем. Но это ни к чему не приведет", – говорил он.

В июне 2026-го Охлобыстин также сменил тон, когда заговорил о последствиях украинских ударов по территории России. Пропагандист жаловался на разрушение инфраструктуры Москвы, критиковал российских чиновников и депутатов и призывал соотечественников самостоятельно готовиться к возможным отключениям электроэнергии. В частности, он советовал жителям многоэтажек скидываться на генераторы, не рассчитывая на помощь властей.

Напомним, несколько лет назад Охлобыстин был одним из самых громких сторонников войны: в сентябре 2022-го выступил на концерте на Красной площади по случаю незаконной аннексии украинских территорий и выкрикивал со сцены "Гойда". Также он неоднократно распространял пропагандистские нарративы, призывал к уничтожению украинской государственности и поддерживал оккупационную политику Кремля.

Несколько лет назад Охлобыст... Источник: Пропагандистские СМИ Развернуть

Как сообщал OBOZ.UA, за свою деятельность актер получил заочное подозрение от Службы безопасности Украины. Ему вменяли посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, пропаганду войны и оправдание российской агрессии.