"Бог дал и имел право забрать": Ирина Федишин нарушила молчание после смерти дочери, которую назвали Вероникой

Певица Ирина Федишин, которая во время тяжелых родов потеряла долгожданную дочь и сама едва не умерла, впервые откровенно рассказала о пережитой трагедии. Артистка призналась, что не смогла даже увидеть своего ребенка после рождения, а познакомилась с ней только благодаря фотографии, которую сделал ее муж Виталий Човник. Супруги назвали девочку Вероникой.

Обширный пост с болезненными признаниями Федишин опубликовала в Instagram. Она рассказала, как пытается пережить утрату, поблагодарила всех, кто поддерживал ее семью, и обратилась к родителям, которые также потеряли детей. Певица подчеркнула, что, несмотря на невыносимую боль, не жалеет о том, что делилась с подписчиками счастьем ожидания дочери.

Певица подчеркнула, что, нес... Источник: instagram.com/irynafedyshyn Развернуть

"Несмотря на то, что это наш ребенок, но она – дитя Божье. Бог дал ее и имел право забрать. Мы назвали ее Вероникой", – написала артистка.

Федишин призналась, что ей трудно понять, почему семья столкнулась с таким испытанием, однако она пытается принять Божью волю. Певица надеется, что ее маленькая дочь теперь станет небесным ангелом для семьи.

Федишин призналась, что ей т... Источник: instagram.com/irynafedyshyn Развернуть

Певица рассказала, что из-за наркоза не смогла увидеть дочь после родов и прижать ее к груди. Впервые рассмотреть ребенка она смогла на фотографии, которую сделал ее муж. По словам артистки, девочка была очень похожа на отца: у нее были темные волосы, маленький носик и пухлые губы. Ее рост составлял 48 см, а вес – 2,6 кг.

Отдельно Федишин обратилась к мужу Виталию, которому пришлось пережить потерю дочери и страх за жизнь жены. Именно он был рядом в самые страшные минуты, а впоследствии ему пришлось проводить маленькую Веронику в последний путь в тихом семейном кругу.

Федишин обратилась к мужу Виталию. Источник: instagram.com/irynafedyshyn

"Мой Виталик... Сколько же боли выпало на твое сердце... Все самое страшное происходило на его глазах. Потеря нашей долгожданной дочки..., которую ты так ждал, а потом – те страшные минуты, когда моя собственная жизнь оказалась под огромной угрозой", – написала певица.

Она добавила, что муж сквозь слезы благодарит Бога за то, что она осталась жива. По словам Ирины, пережить такую утрату словами невозможно – эту боль приходится переживать день за днем.

Вероника прожила под сердцем... Источник: instagram.com/irynafedyshyn Развернуть

Вероника прожила в утробе матери восемь месяцев. Федишин подчеркнула, что за это время доченька подарила семье много счастья, и поэтому она не жалеет, что делилась с подписчиками фотографиями и видео о беременности.

Федишин подчеркнула, что за... Источник: instagram.com/irynafedyshyn Развернуть

"Я не жалею ни об одном дне нашего счастья. Не жалею ни об одной фотографии, ни об одном видео, ни об одном мгновении, которым мы поделились с вами. Ведь счастье не становится ошибкой только потому, что после него пришла боль", – подчеркнула певица.

Вероника прожила под сердцем... Источник: instagram.com/irynafedyshyn Развернуть

Артистка также рассказала, что к ней в больницу приезжал владыка, который сказал ей теплые и важные слова: "Вы мама Ангелики". Эта фраза стала для нее важной поддержкой в период переживания утраты.

Вероника прожила под сердцем... Источник: instagram.com/irynafedyshyn Развернуть

Напомним, о потере дочери и тяжелом состоянии Ирины Федишин сообщил ее муж Виталий Човник 13 октября. Позже он рассказал, что певица пережила чрезвычайно тяжелые роды, сложную операцию и значительную кровопотерю, из-за которой медики боролись за ее жизнь.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Маричка Падалко упрекнула "украинцев из средневековья" за бездушные "советы" Ирине Федишин, потерявшей дочь.