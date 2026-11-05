Безжалостная, роковая, свободная: Lida Lee выпустила сингл и "БУЛАLOVE"

Никаких объяснений бывшим и возвращений в прошлое – только музыка, ночной город и свобода быть собой. Lida Lee выпустила новый сингл "БУЛАLOVE", в котором превратила историю прощания в танцевальный манифест независимости. Вместе с треком артистка представила клип, созданный с помощью искусственного интеллекта, с атмосферой ночных поездок, огней мегаполиса и абсолютного контроля над собственной жизнью.

Никаких долгих "разборов полетов", выяснений отношений или возвращений. В своем новом сингле "БУЛАLOVE" Lida Lee ставит точку легко, красиво и с первого раза. Один клик – и ненужный чат удален. Шах и мат.

Это трек о состоянии, когда ты бережешь свое сердце, отпускаешь прошлое и летишь в ночь. Немного роковая, немного беззащитная, но абсолютно свободная – ты сама выбираешь свое настроение и свой маршрут. Руль в руках, музыка на максимуме, впереди вечеринка, подруги и слоумо ночного города.

Скриншот из видео

Динамику песни подчеркивает и видеоработа, созданная с помощью искусственного интеллекта. Размытые огни автомагистралей, полупустые вагоны метро, стильные стритстайл-образы, сменяющие друг друга… Это визуальный поток скорости и полного контроля над собственной жизнью.

Никаких сложных подтекстов – только ритм, 3 минуты энергии и право на необходимую передышку.

Скриншот из видео

"Ждете от меня объяснения, о чем эта песня? Его не будет. Просто включайте, слушайте и кайфуйте. Я вижу, сколько пересъемок в соцсетях вы уже делаете под этот трек. Вы и сами все чувствуете. Так что танцуйте и отпускайте", – говорит Lida Lee.

Трек "БУЛАLOVE" уже доступен на всех стриминговых площадках. Добавляйте в плейлисты, делайте громче и наслаждайтесь прямо сейчас!