"Без Обмежень" представили клип на трек "Лейла": чувственная история с Ахтемом Сеитаблаевым и Анастасией Цымбалару. Видео

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ представляют новый сингл: "Лейла" сочетает чувственную лирику и кинематографичную атмосферу.

"Это романтичная и личная песня. В то же время у каждого слушателя будет своя история и жизненная ассоциация. Поэтому не хочется много объяснять. Хочется, чтобы каждый послушал и почувствовал свое", – Сергей Танчинець, лидер группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ.

Клип на трек "Лейла". Источник: БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ

История создания "Лейлы" началась задолго до ее выхода. После длительного перерыва композиция наконец нашла свое звучание, а последние строки появились в неожиданный момент.

"Мы больше года не выпускали новых песен, просто не находились те самые слова, которыми хотелось передать определенные чувства. А потом все начало складываться само собой. Последние строки я написал прямо в машине, по дороге на финальную сессию записи. С тех пор, как "Лейла" была полностью готова, до ее выхода прошло еще несколько месяцев. Наверное, она просто ждала своего часа", – Сергей Танчинец.

Клип на трек "Лейла". Источник: БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ

Одновременно с синглом группа представляет клип с участием популярных украинских актеров Ахтема Сеитаблаева и Анастасии Цымбалару. Режиссером стал Влад Разиховский – это уже его 13-я совместная видеоработа с БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ.

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"Лейла" также станет главным саундтреком к фильму "ГУР. Код "Сикора"" режиссера Ахтема Сеитаблаева. Лента создана при поддержке ГУР МО Украины.

В основе клипа – воспоминания героя Ахтема о времени, когда они с любимой были молодыми, беззаботными и безумно влюбленными. Эта часть истории – о двух людях, которые живут одним моментом, шалят и наслаждаются свободой, не задумываясь о будущем. Параллельно зритель видит главного героя много лет спустя: он возвращается в тот самый мотель, в тот же гостиничный номер, где каждая деталь интерьера напоминает ему о любимой. Прошлое и настоящее переплетаются в видеоработе благодаря визуальным параллелям.

Клип на трек "Лейла". Источник: БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ

"Мы решили не делать клип прямым пересказом фильма или воспроизводить все события его сюжета. Хотелось создать самостоятельную историю, которая будет иметь определенные визуальные переклички с фильмом, в частности благодаря кадрам на старом телевизоре и присутствию Ахтема Сеитаблаева в кадре", – Сергей Танчинець.

Съемочный день длился более 12 часов. Специально для видеоработы художники-декораторы построили номер мотеля в стиле 90-х в США.

Главную роль как в фильме, так и в клипе сыграл ведущий украинский актер и кинорежиссер Ахтем Сеитаблаев.

Клип на трек "Лейла". Источник: БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ

"Для меня творчество Сергея – это всегда неожиданность. Он удивляет. Я переслушал песню несколько раз, и она как-то так срослась с нашей историей в фильме, что мне уже трудно представить картину без этой песни. Это как раз та атмосфера сдержанной взрослой любви. У меня не было никаких сомнений, я сразу согласился сниматься в клипе. Это группа БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, это Сергей Танчинець, как можно сказать "нет" человеку, которого я уважаю, творчеством которого восхищаюсь и с которым у вас сотворчество. Невероятная группа, которая работает профессионально, содержательно и быстро", – комментирует Ахтем.

Клип на трек "Лейла". Источник: БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ

Сначала "Лейла" не имела отношения к фильму – группа работала над собственным релизом. Сотрудничество возникло спонтанно, а позднее песня повлияла даже на сценарную деталь: специально под трек группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ изменили имя главной героини фильма.

"После того как продюсеры и режиссер фильма получили запись готового трека, сразу случился мэтч. Они даже изменили имя главной героини на Лейла. Значит, так и должно было быть", – Сергей Танчинець.

Клип на трек "Лейла". Источник: БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ

"Музыка в кино является его эмоциональным дополнением, а творчество группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ максимально отзывается эмоциональному настрою картины. Сингл "Лейла" передает рефлексии и переживания главного героя "ГУР код "Сикора"", – Андрей Ногин, генеральный продюсер фильма.

Главную героиню в клипе сыграла известная украинская актриса Анастасия Цимбалару. Специально для этих съемок она кардинально сменила образ и появилась в кадре брюнеткой:

"Мало кто знает, что на самом деле этот цвет близок к моему натуральному, но много лет назад меня перекрасили для съемок одного из проектов в блондинку, и в таком образе я до сих пор существую. Поэтому очень непривычно видеть себя в прежнем амплуа. Сегодня, проходя мимо зеркала на съемочной площадке, я даже не до конца поняла, что это я", – Анастасия Цимбалару.

Клип на трек "Лейла". Источник: БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ

"БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ – одна из моих любимых групп и мои хорошие друзья. Песню я услышала еще летом, Юлиана и Сергей включили ее и сказали, что видят меня в главной роли клипа. Конечно, я сразу согласилась, это большая честь", – добавляет она.

Клип на трек "Лейла". Источник: БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ

"В кадре задействованы трое актеров, с которыми было невероятно приятно работать. Они полностью перевоплотились и погрузились в своих персонажей. Благодарен, что удалось собрать такой профессиональный состав! Ахтем, помимо того, что он невероятный режиссер и актер, еще и действующий военнослужащий. Еще один актер, который играет молодого Ахтема в клипе, – Павел Пашуткин, тоже действующий военнослужащий. У Насти очень плотный съемочный график, а мы находимся в акустическом туре по Украине. И это был единственный день, когда все это можно было осуществить", – Сергей Танчинець.

Новая песня БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ разворачивается в насыщенной кинематографической атмосфере, полной аллюзий, но при этом оставляет слушателю пространство для собственных историй и воспоминаний – тех, к которым хочется возвращаться снова.