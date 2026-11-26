Без косметики не узнать: 77-летняя Алла Пугачева показала свое "натуральное" лицо на редком фото

Певица-беглянка из РФ Алла Пугачева поделилась новым селфи, на котором предстала без грамма макияжа и укладки. 77-летняя Примадонна продемонстрировала лицо без косметики, а для "ненудного" селфи выбрала необычный объемный головной убор и яркий топ с открытыми плечами.

Соответствующий снимок артистка опубликовала в InstaStories. На фото она позирует в молочной кепке с широким козырьком и красном топе в белый горошек.

Ее рыжеватые волосы свободно спадают на плечи, которые еще и слегка подсветили солнечные лучи. Пугачева не стала скрывать естественные особенности кожи, на которых видны возрастные изменения.

Алла Пугачева без макияжа. Источник: instagram.com/stories/alla_orfey

В последнее время певица ведет довольно закрытый образ жизни, хотя время от времени все же делится личными кадрами с поклонниками.

Ее новая публикация появилась вскоре после того, как российский пропагандистский телеканал НТВ устроил слежку за артисткой на Кипре. Съемочная группа пыталась доказать, что Пугачева и ее муж Максим Галкин живут раздельно, однако в итоге сама показала супругов вместе с детьми возле их общего жилища.

После отъезда из России в 2022 году Пугачева вместе с Галкиным и двумя детьми сначала поселилась в Израиле, а позже перебралась на Кипр. Сейчас семья живет в Лимасоле. По состоянию на ноябрь 2026 года супруги арендуют там двухэтажную виллу.

В последнее время певица вед... Источник: instagram.com/alla_orfey Развернуть

Ранее артистка объясняла, что сначала не планировала навсегда покидать родину. Поездка в Израиль была связана с лечением, поскольку там работал нужный ей врач.

Однако позднее к певице присоединились муж и дети, а после признания Галкина "иностранным агентом" семья столкнулась с неприятной реакцией в адрес детей в школе. Пугачева рассказывала, что именно травля Гарри и Лизы стала одной из причин, по которым они решили не возвращаться в Россию.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Алла Пугачева с новой прической засветилась на редком фото в полный рост.