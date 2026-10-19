Барбра Стрейзанд, имеющая украинские корни, раскритиковала Трампа за "восхищение Путиным" и "бессмысленную" войну с Ираном

Американская актриса и певица Барбра Стрейзанд, чьи предки эмигрировали в США из Украины, раскритиковала президента Дональда Трампа за его восхищение российским диктатором Владимиром Путиным. Звезда поставила под сомнение мотивы американского лидера, который начал войну с Ираном, и намекнула на его симпатии к главе Кремля.

В коротком посте в Threads Стрейзанд упомянула о российском вторжении в Украину и поинтересовалась, не связана ли военная кампания Трампа против Ирана с его личными симпатиями к Путину. Ее слова вызвали бурную реакцию зарубежных пользователей, часть которых также обвинила президента США в потакании России.

Заявление Стрейзанд. Источник: скриншот

"Трамп настолько восхищается Путиным, даже после его вторжения в демократическую Украину. Может быть, именно поэтому он начал эту бессмысленную войну с Ираном?" – написала актриса.

В комментариях пользователи высказали предположение, что конфликт на Ближнем Востоке мог быть выгоден Москве. В частности, один из них обратил внимание на влияние войны на мировые цены на нефть – один из главных источников доходов российского бюджета. По его мнению, подорожание энергоносителей могло помочь российской экономике, а дальнейшее ослабление ограничений на продажу российской нефти лишь усилило этот эффект.

Комментарии пользователей. Источник: скриншот

Другие пользователи высказывались еще резче. "Трамп – бездушный человек и садист. Вот почему", – написал один из пользователей. Другой назвал президента США предателем, а еще один заявил, что вся его администрация должна оказаться в тюрьме из-за своих действий.

Некоторые также высказали предположение, что война могла отвлечь внимание общественности от скандала вокруг документов по делу Джеффри Эпштейна.

Комментарии пользователей. Источник: скриншот

Некоторые пользователи согласились с намеком Стрейзанд на то, что Трамп восхищается российским диктатором и может стремиться подражать его стилю правления. "Безусловно! На 100 процентов он обожает Путина и хочет стать таким же диктатором, как он", – написал один из них.

Отметим, что Барбра Стрейзанд не впервые публично поддерживает Украину. Ее бабушка и дедушка по отцовской линии эмигрировали в США из Украины. В частности, происхождение семьи артистки связывают с Бережанами в Тернопольской области.

24 февраля 2022 года, в день начала полномасштабного вторжения России, Стрейзанд осудила военную агрессию Путина и российскую пропаганду. Тогда она написала, что ее сердце разрывается от боли за украинцев, которые борются против российской агрессии, а заявления Кремля о "денацификации" Украины назвала величайшей ложью века.

Барбра Стрейзанд помогает Украине

Впоследствии артистка стала послом фандрайзинговой платформы UNITED24, созданной для поддержки Украины, и общалась с президентом Владимиром Зеленским.

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