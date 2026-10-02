Многодетная мама в соблазнительном платье: одна из самых богатых моделей мира вышла на подиум после почти 10-летнего перерыва. Фото

Австралийская супермодель и многодетная мама Миранда Керр триумфально вернулась на подиум во время Недели моды в Париже. Знаменитость приняла участие в показе коллекции весна/лето 2027 бренда Stella McCartney, положив конец перерыву в профессиональной деятельности, который начался еще в июне 2017 года.

Миранда Керр, которую журнал Forbes включил в список топ-10 самых богатых моделей мира, сияла на подиуме в соблазнительном платье из джерси, которое слегка обнажило впечатляющую фигуру звезды, поэтому точно не оставила ее без внимания. Об этом сообщает издание HELLO.

Миранда Керр вернулась на подиум

Миранда Керр продефилировала в изысканном платье цвета морской пены с объемным узлом и разрезами по обеим сторонам талии, которые подчеркнули ее плоский живот. Наряд знаменитости имел высокий воротник, фактурные плечи и драпировку на юбке, которые в сочетании создавали интересный силуэт.

Стилисты собрали волосы супермодели в гладкий хвост, заплетя свободные пряди в косичку. Ей сделали естественный и сияющий макияж, который просто подчеркнул лучшие черты внешности, не привлекая лишнего внимания.

Супермодель поразила подтянутой фигурой

В последний раз Миранда Керр выходила на подиум почти 10 лет назад во время показа итальянского дома моды Moschino. Тогда у нее был один сын, а сейчас она вернулась в индустрию, воспитывая четверых детей.

Стоит отметить, что после родов у супермодели потрясающая фигура. Поддерживать себя в форме ей удается благодаря правильному образу жизни. Звезда рассказывала, что предпочитает полезную пищу, ежедневно тренируется и использует только органические средства по уходу за кожей.

Что известно об одной из самых богатых моделей мира

Миранда Мэй Керр родилась 20 апреля 1983 года в австралийском городе Сидней. У нее французские, филиппинские, шотландские и английские корни.

Успех в индустрии моды пришел к Миранде Керр в 90-х годах, когда она победила в конкурсе по поиску новых лиц и перспективных моделей Australian nation-wide model search. Ее первой работой стала съемка для рекламной кампании бренда Ober Jeans Paris в 2004 году. Позже она стала первой австралийкой, которая получила статус "ангела" Victoria's Secret, однако в 2013 году прекратила сотрудничество с компанией, сославшись на свою "естественную эволюцию".

Миранда Керр стала первым ав... Развернуть

В период с 2010 по 2013 годы Миранда Керр состояла в браке с актером Орландо Блумом. От него модель родила первенца Флинна. В 2017 году знаменитость вновь вышла замуж за миллиардера Эвана Шпигеля. С любимым Миранда Керр воспитывает троих общих детей: Гарта, Майлза и Пьера.

Знаменитость вышла замуж за Эвана Шпигеля. Источник: instagram.com/mirandakerr

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