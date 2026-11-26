Анджелина Джоли и Брэд Питт поставили точку в ожесточенной судебной борьбе за винодельню спустя 10 лет после расставания: заявление звезд

В ожесточенной судебной тяжбе между голливудскими актерами Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом по поводу французской винодельни Château Miraval произошел неожиданный поворот. Спустя 10 лет после расставания им удалось заключить мировое соглашение.

Об этом представители знаменитостей сообщили изданию People. Дело годами не выходило из фокуса общественного внимания, поскольку сопровождалось громкими скандалами, в частности обвинениями в насилии, однако теперь обе стороны планируют соблюдать информационную тишину.

Анджелина Джоли и Брэд Питт... Развернуть

"Мы урегулировали спор вне суда в интересах нашей семьи и не будем комментировать этот вопрос в дальнейшем. Любые комментарии в медиа, которые приписывают неназванным "источникам", на самом деле не поступают ни от нас, ни от кого-либо из нашего близкого окружения", – говорится в заявлении.

Отметим, что Анджелина Джоли и Брэд Питт приобрели контрольный пакет акций Château Miraval в 2008-м, а через шесть лет сыграли свадьбу на территории винодельни. Супружеская жизнь актеров длилась недолго, ведь уже в 2016-м звезда "Малефисенты" подала на развод. Это дело было урегулировано в 2024-м, но окончательно "распрощаться" друг с другом экс-супруги не могли из-за Château Miraval.

Между звездами много лет шли... Развернуть

В 2021 году Анджелина Джоли продала свою долю в винодельне российскому миллиардеру Юрию Шефлеру за 164 миллиона долларов. Через год Брэд Питт подал иск против актрисы, обвинив ее в нарушении договоренности не проводить никаких финансовых операций без согласия другой стороны. В ответ на это Джоли заявила, что бывший муж ведет против нее "мстительную войну". По информации представителей знаменитости, Брэд Питт отказался выкупить ее долю в винодельческом бизнесе, поскольку она не захотела подписывать соглашение о неразглашении насилия с его стороны.

Джоли обвинила Питта в насилии

Речь шла об инциденте в самолете, который произошел в 2016 году. Как утверждала Анджелина Джоли, тогда Брэд Питт кричал на нее, схватил за голову, тряс, толкнул в стену ванной комнаты и несколько раз ударил кулаком по потолку самолета. Все это происходило на глазах у их детей. Питт эти обвинения отрицал.

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