Альона Омаргалиева показала редкие кадры с 12-летним сыном-"копией" Тамерлана. Фото

Украинская певица Альона Омаргалиева поразила фанатов редкими кадрами со своим сыном Тимуром. 12-летний парень стал главным героем ролика под новый трек звездной мамы, в котором исполнительница показала, что он вырос настоящей "копией" своего отца, артиста-воина Тамерлана.

Соответствующую запись она опубликовала в своем Instagram. Омаргалиева создала два видео с Тимуром и Тамерланом по идентичной концепции: сначала они предстали спиной к камере, сидя на стульях, а уже через мгновение артистка развернула их лицом к объективу. Это лишь сильнее акцентировало внимание на сходстве папы и сына.

"Когда родила его маленькую копию", – лаконично подписала звезда кадры с 12-летним парнем.

Тимур вырос очень похожим на... Развернуть

Тимур унаследовал от Тамерлана харизму, теплую улыбку и разрез глаз, а от мамы ему достались ямочки на щеках. Пользователи сети были в восторге от того, каким красавцем вырос мальчик, поэтому не сдержались от комплиментов в комментариях:

"Какой хорошенький мальчик".

"Мне уже жаль девушек, эта улыбка".

"Красавчик, весь в родителей. Такой с огоньком".

"Да он копия Тамерлана!".

В сети осыпали комплиментами... Развернуть

Отметим, что семейный контент в социальных сетях Алены Омаргалиевой появляется не слишком часто, но все же время от времени она делится теплыми кадрами. Так, например, в честь 12-го дня рождения сына знаменитость опубликовала серию снимков, на которых запечатлено немало их счастливых моментов. Кстати, тогда артистка рассказала, что Тимур увлекается футболом.

Артистка нечасто делится семейным контентом. Источник: instagram.com/omargalieva.alena

Ранее OBOZ.UA рассказал, что нежный "ритуал" Альоны Омаргалиевой с сыном перед выходом на сцену рассорил сеть.