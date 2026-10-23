Альона Альона попала в больницу и одной загадочной фразой прокомментировала свое состояние. Фото
Алена Алена сообщила об ухуд...
Источник: instagram.com/alyona.alyona.official
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Украинская рэпер и автор песен Alyona Alyona встревожила фанатов состоянием своего здоровья. 35-летняя артистка поделилась фотографией из больничной палаты и пока решила не вдаваться в подробности диагноза, лишь загадочно намекнув, что ее жизни ничего не угрожает.
На личной странице в Instagram знаменитость показала снимок, на котором лежит на кровати под капельницей. В кадр попала только рука Alyona Alyona.
"Ну что, жить буду", – коротко написала рэпер.
Alyona Alyona показала фото...
Источник: instagram.com/alyona.alyona.official
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Публикацией из больницы Alyona Alyona не на шутку взбудоражила сеть. Поклонники исполнительницы "засыпали" ее вопросами о причине госпитализации, а звездные коллеги начали желать скорейшего выздоровления.
"Да что же такое! Аленочка! Сил тебе, дорогая!"
"Моя хорошая. Выздоравливай!"
"Сил и здоровья, берегите себя".
"Что случилось?"
"Поправляйся, пожалуйста".
Поклонники и коллеги поддержали звезду
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